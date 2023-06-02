https://sputnikarabic.ae/20230602/لماذا-بدأت-الصين-حفر-أول-بئر-بعمق-أكثر-من-10-آلاف-متر-في-أراضيها؟-1077685100.html

لماذا بدأت الصين حفر أول بئر بعمق أكثر من 10 آلاف متر في أراضيها؟

لماذا بدأت الصين حفر أول بئر بعمق أكثر من 10 آلاف متر في أراضيها؟

في عملية تمتد لأكثر من 10 آلاف متر تحت الأرض، بدأت الصين أعمال الحفر في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، والغنية بالنفط شمال غربي البلاد، في محاولة... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T16:14+0000

2023-06-02T16:14+0000

2023-06-02T16:14+0000

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وقالت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، إن أعمال الحفر بدأت في منطقة حوض تاريم في شينجيانغ، حيث المناطق النائية لصحراء تاكليماكان، أكبر صحراء البلاد.وستخترق المعدات أكثر من 10 طبقات قارية، بما في ذلك النظام الطباشيري، والذي يتميز بالصخور ويعود تاريخه إلى نحو 145 مليون سنة، بحسب وانغ تشون شنغ، الخبير التقني الذي انضم إلى العملية.وقال وانغ: "حفر بئر بعمق يزيد على 10 آلاف متر هو محاولة جريئة لاستكشاف المنطقة غير المعروفة من الأرض وتوسيع حدود الإدراك لدى الإنسان".وأضاف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعا إلى تحقيق تقدم أكبر في استكشاف أعماق الأرض في خطاب ألقاه أمام بعض كبار العلماء في البلاد، في عام 2021.وأوضح أن "مثل هذا العمل يمكن أن يحدد الموارد المعدنية والطاقة ويساعد في تقييم مخاطر الكوارث البيئية مثل الزلازل وثورات البراكين".يشار إلى أن حوض تاريم هو حوض بترولي رئيسي في الصين، إلا أنه يعد من أكثر المناطق صعوبة في الاستكشاف، انطلاقا من بيئته الأرضية القاسية وظروفه المعقدة تحت الأرض، فيما تقبع احتياطاته من النفط على عمق يزيد على 7300 متر في المتوسط.وليس بعيد عن موقع الحفر، أعلنت الصين في يناير/ كانون الثاني 2022، اكتشاف منطقة جديدة للنفط والغاز فيها نحو 100 مليون طن من الاحتياطيات في حوض تاريم.وبحسب "شينخوا"، من المتوقع أن "توفر هذه الاحتياطيات الأخيرة في حقل شونبي للنفط والغاز 88 مليون طن من النفط المكثف، و290 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".وقال محللون إن هذا الاكتشاف سيحسن إمدادات الطاقة في الصين ويساعد في ضمان أمن الطاقة الوطني.يشار إلى أن أعمق حفرة بشرية على سطح الأرض هي بئر "كولا سوبرديب" في روسيا، التي وصل عمقها إلى 12 ألف و262 مترًا في عام 1989، وذلك بعد عمليات حفر استغرقت 20 عاما.

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