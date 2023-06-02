https://sputnikarabic.ae/20230602/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-بالأغلبية-مشروع-قانون-رفع-سقف-الدين-العام-عاجل--1077663270.html
الشيوخ الأمريكي يقر بالأغلبية مشروع قانون رفع سقف الدين العام عاجل
الشيوخ الأمريكي يقر بالأغلبية مشروع قانون رفع سقف الدين العام عاجل
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T03:00+0000
2023-06-02T03:00+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وبثت قنوات التلفزة الأمريكية كيف صوت 63 سيناتور لصالح القرار في مجلس الشيوخ مقابل 36 ضد مشروع القانون، وأُرسل إلى مكتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليضع توقيعه عليه ويصبح قانوناً فاعلاً.وفي وقت سابق، أمس الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20230601/بايدن-إقرار-مجلس-النواب-قانون-رفع-سقف-الدين-العام-خطوة-أساسية-1077625162.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مجلس الشيوخ الأمريكي, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مجلس الشيوخ الأمريكي, أخبار العالم الآن
الشيوخ الأمريكي يقر بالأغلبية مشروع قانون رفع سقف الدين العام عاجل
03:00 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 03:35 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.
واشنطن- سبوتنيك
. وبثت قنوات التلفزة الأمريكية كيف صوت 63 سيناتور لصالح القرار في مجلس الشيوخ مقابل 36 ضد مشروع القانون، وأُرسل إلى مكتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليضع توقيعه عليه ويصبح قانوناً فاعلاً.
وفي وقت سابق، أمس الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي
قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.
وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.
ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.
تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي
لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.