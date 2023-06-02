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نائب عراقي: القوات الأمريكية لا تمتلك قواعد عسكرية في العراق
نائب عراقي: القوات الأمريكية لا تمتلك قواعد عسكرية في العراق
قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب طالب اليساري، إن القوات الأمريكية لا تمتلك قواعد عسكرية في العراق. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T06:08+0000
2023-06-02T06:08+0000
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وأضاف اليساري في مقابلة تلفزيونية، يوم الخميس، أن "القوات الأمريكية لديهم خبراء ومستشارين موجودين في قواعد الجيش العراقي".وأشار إلى أن "حلف الناتو لا توجد فائدة حقيقية من وجودهم في العراق لأنهم لا يقدمون دعما ماديا أو أسلحة للجيش وللقوات الأمنية".وأوضح اليساري إلى أن "دورهم استشاري فقط ولن نسمح بأكثر من ذلك".يذكر أن العراق كان قد أعلن في عام 2021، عن التوصل لاتفاق أمني مع الجيش الأمريكي لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القاعدتين العسكريتين في عين الأسد وأربيل.واتفق الطرفان أيضا على تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.فيما جدد الطرفان تأكيدهما على أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.وكان ذلك في إطار خطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق.**يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق عبر سبوتنيك.
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

نائب عراقي: القوات الأمريكية لا تمتلك قواعد عسكرية في العراق

06:08 GMT 02.06.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEعسكريون أمريكيون في العراق
عسكريون أمريكيون في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب طالب اليساري، إن القوات الأمريكية لا تمتلك قواعد عسكرية في العراق.
وأضاف اليساري في مقابلة تلفزيونية، يوم الخميس، أن "القوات الأمريكية لديهم خبراء ومستشارين موجودين في قواعد الجيش العراقي".

وأكد النائب العراقي: "لا يوجد قطعات قتالية للجيش الأمريكي في العراق ولن نسمح بوجود قواعد عسكرية أمريكية".

وأشار إلى أن "حلف الناتو لا توجد فائدة حقيقية من وجودهم في العراق لأنهم لا يقدمون دعما ماديا أو أسلحة للجيش وللقوات الأمنية".
وأوضح اليساري إلى أن "دورهم استشاري فقط ولن نسمح بأكثر من ذلك".
يذكر أن العراق كان قد أعلن في عام 2021، عن التوصل لاتفاق أمني مع الجيش الأمريكي لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القاعدتين العسكريتين في عين الأسد وأربيل.
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واتفق الطرفان أيضا على تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.
فيما جدد الطرفان تأكيدهما على أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.
وكان ذلك في إطار خطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق.
**يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق عبر سبوتنيك.
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