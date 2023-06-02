https://sputnikarabic.ae/20230602/هيئة-الأركان-الروسية-التعبئة-الجزئية-في-روسيا-سمحت-بتشكيل-أكثر-من-280-وحدة-عسكرية---عاجل--1077662557.html
التعبئة الجزئية في روسيا سمحت بتشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية
التعبئة الجزئية في روسيا سمحت بتشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية
أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول يفغيني بوردينسكي، أن التعبئة الجزئية التي جرت في روسيا سمحت بتشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T00:18+0000
2023-06-02T00:18+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوردينسكي في مقال نُشر في عدد (يونيو) من مجلة وزارة الدفاع "مفوضيات روسيا العسكرية": "قامت المفوضيات العسكرية، مع السلطات التنفيذية للأقاليم [الروسية] والسلطات المحلية للإدارات الذاتية، في سياق تنفيذ تدابير التعبئة الجزئية، جرى تزويد القوات والقوى بأكثر من 300 ألف مواطن. تم تشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية..".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230602/روسيا-تعتزم-تشكيل-جيشين-وفيلق-و5-فرق-بمنطقة-آزوف-العسكرية-ومنطقتين-عسكريتين-في-موسكو-ولينينغراد-1077662416.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
التعبئة الجزئية في روسيا سمحت بتشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية
00:18 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 00:28 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول يفغيني بوردينسكي، أن التعبئة الجزئية التي جرت في روسيا سمحت بتشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوردينسكي في مقال نُشر في عدد (يونيو) من مجلة وزارة الدفاع "مفوضيات روسيا العسكرية": "قامت المفوضيات العسكرية، مع السلطات التنفيذية للأقاليم [الروسية] والسلطات المحلية للإدارات الذاتية، في سياق تنفيذ تدابير التعبئة الجزئية، جرى تزويد القوات والقوى بأكثر من 300 ألف مواطن. تم تشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية..".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.