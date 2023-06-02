https://sputnikarabic.ae/20230602/وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-كيف-يقوم-خبراء-الألغام-بتطهير-الأراضي-المحررة-فيديو-1077668746.html
وزارة الدفاع الروسية تعرض كيف يقوم خبراء الألغام بتطهير الأراضي المحررة...فيديو
وزارة الدفاع الروسية تعرض كيف يقوم خبراء الألغام بتطهير الأراضي المحررة...فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية كيف يقوم خبراء الألغام الروس بإبطال مفعول الذخيرة على محور كوبيانسك. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T08:56+0000
2023-06-02T08:56+0000
2023-06-02T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قام متخصصون من المجموعة القتالية الغربية الروسية بمسح المنطقة والعثور على مواد متفجرة.لا يعمل خبراء المتفجرات على تحييد القذائف غير المنفجرة فحسب، بل يزيلون حقل الألغام أيضا. يتم نقل جميع الأجسام المتفجرة إلى منطقة آمنة ويتم التخلص منها بالتفجير.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072599024_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_5ad500a79e971207d7bbd1d115808713.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وزارة الدفاع الروسية تعرض كيف يقوم خبراء الألغام بتطهير الأراضي المحررة...فيديو
08:56 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 09:16 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية كيف يقوم خبراء الألغام الروس بإبطال مفعول الذخيرة على محور كوبيانسك.
قام متخصصون من المجموعة القتالية الغربية الروسية بمسح المنطقة والعثور على مواد متفجرة.
لا يعمل خبراء المتفجرات على تحييد القذائف غير المنفجرة فحسب، بل يزيلون حقل الألغام أيضا. يتم نقل جميع الأجسام المتفجرة إلى منطقة آمنة ويتم التخلص منها بالتفجير.