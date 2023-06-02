عربي
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-كيف-يقوم-خبراء-الألغام-بتطهير-الأراضي-المحررة-فيديو-1077668746.html
وزارة الدفاع الروسية تعرض كيف يقوم خبراء الألغام بتطهير الأراضي المحررة...فيديو
وزارة الدفاع الروسية تعرض كيف يقوم خبراء الألغام بتطهير الأراضي المحررة...فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية كيف يقوم خبراء الألغام الروس بإبطال مفعول الذخيرة على محور كوبيانسك. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T08:56+0000
2023-06-02T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072599024_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5ba61dbb38ff367e0b939b2f6a7c7a71.jpg
قام متخصصون من المجموعة القتالية الغربية الروسية بمسح المنطقة والعثور على مواد متفجرة.لا يعمل خبراء المتفجرات على تحييد القذائف غير المنفجرة فحسب، بل يزيلون حقل الألغام أيضا. يتم نقل جميع الأجسام المتفجرة إلى منطقة آمنة ويتم التخلص منها بالتفجير.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072599024_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_5ad500a79e971207d7bbd1d115808713.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

وزارة الدفاع الروسية تعرض كيف يقوم خبراء الألغام بتطهير الأراضي المحررة...فيديو

08:56 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 09:16 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورطاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
عرضت وزارة الدفاع الروسية كيف يقوم خبراء الألغام الروس بإبطال مفعول الذخيرة على محور كوبيانسك.
قام متخصصون من المجموعة القتالية الغربية الروسية بمسح المنطقة والعثور على مواد متفجرة.
لا يعمل خبراء المتفجرات على تحييد القذائف غير المنفجرة فحسب، بل يزيلون حقل الألغام أيضا. يتم نقل جميع الأجسام المتفجرة إلى منطقة آمنة ويتم التخلص منها بالتفجير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:17 GMTРазрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала