https://sputnikarabic.ae/20230602/وزير-الخارجية-الأمريكي-يزور-السعودية-الأسبوع-المقبل-لمناقشة-التعاون-الاستراتيجي-مع-المملكة-1077686598.html
وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة التعاون الاستراتيجي مع المملكة
وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة التعاون الاستراتيجي مع المملكة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T17:39+0000
2023-06-02T17:39+0000
2023-06-02T17:39+0000
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وأضافت "الخارجية الأمريكية" في بيان رسمي لها، أن بلينكن سيزور المملكة، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري، لمناقشة التعاون الاستراتيجي في القضايا العالمية والإقليمية.وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن بلينكين "سيجتمع خلال تلك الفترة مع المسؤولين السعوديين، لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي، في القضايا الإقليمية والعالمية، ومجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني".وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه "في 7 يونيو، سيشارك بلينكين في الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيناقش التعاون المتزايد مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد، والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي".وتابع البيان: "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيستضيف في اليوم التالي اجتماعا وزاريا للتحالف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى)، كما يخطط لتسليط الضوء على الدور الحاسم للتحالف، في معالجة التهديد المتطرف المستمر في المنطقة".تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، بعدما أعربت المملكة والولايات المتحدة، أمس الخميس، عن قلقهما البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار وإعلان جدة، من جانب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وكان الجيش السوداني قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230601/السعودية-وأمريكا-تعربان-عن-قلقهما-إزاء-انتهاكات-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1077658239.html
https://sputnikarabic.ae/20230531/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-السوداني-يعلق-مشاركته-في-مفاوضات-جدة-مع-قوات-الدعم-السريع---عاجل-1077605191.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي
وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة التعاون الاستراتيجي مع المملكة
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل.
وأضافت "الخارجية الأمريكية" في بيان رسمي
لها، أن بلينكن سيزور المملكة، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري، لمناقشة التعاون الاستراتيجي في القضايا العالمية والإقليمية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن بلينكين "سيجتمع خلال تلك الفترة مع المسؤولين السعوديين، لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي، في القضايا الإقليمية والعالمية، ومجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني".
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية
، أنه "في 7 يونيو، سيشارك بلينكين في الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيناقش التعاون المتزايد مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد، والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي".
وتابع البيان: "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيستضيف في اليوم التالي اجتماعا وزاريا للتحالف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى)، كما يخطط لتسليط الضوء على الدور الحاسم للتحالف، في معالجة التهديد المتطرف المستمر في المنطقة".
تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، بعدما أعربت المملكة والولايات المتحدة، أمس الخميس، عن قلقهما البالغ
إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار وإعلان جدة، من جانب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.