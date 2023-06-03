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أردوغان يشكل حكومة جديدة مستبعدا وزراء الداخلية والخارجية والدفاع السابقين- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يشكل-حكومة-جديدة-مستبعدا-وزراء-الداخلية-والخارجية-والدفاع-السابقين--عاجل-1077711727.html
أردوغان يشكل حكومة جديدة مستبعدا وزراء الداخلية والخارجية والدفاع السابقين- عاجل
أردوغان يشكل حكومة جديدة مستبعدا وزراء الداخلية والخارجية والدفاع السابقين- عاجل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، عن تشكيل حكومته الجديدة وسط تغييرات لوزارء حقائب سيادية بينها الدفاع والداخلية والخارجية. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T19:20+0000
2023-06-03T19:31+0000
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وأعلن أردوغان تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية في حكومته الجديدة خلفا لمولود جاويش أوغلو.وعين الرئيس التركي قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع خلفا لخلوصي آكار، وجودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية في الحكومة التركية الجديدة.وعين أردوغان نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية في حكومة أردوغان الجديدة وفق وكالة الاناضول الرسمية.وتم تعيين يلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية في حكومة الرئيس أردوغان.وكُلف محمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات، ويوسف تكين وزيرا للتربية، ومحمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.
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أردوغان يشكل حكومة جديدة مستبعدا وزراء الداخلية والخارجية والدفاع السابقين- عاجل

19:20 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 19:31 GMT 03.06.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، عن تشكيل حكومته الجديدة وسط تغييرات لوزارء حقائب سيادية بينها الدفاع والداخلية والخارجية.
وأعلن أردوغان تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية في حكومته الجديدة خلفا لمولود جاويش أوغلو.
وعين الرئيس التركي قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع خلفا لخلوصي آكار، وجودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية في الحكومة التركية الجديدة.
وعين أردوغان نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية في حكومة أردوغان الجديدة وفق وكالة الاناضول الرسمية.
وتم تعيين يلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية في حكومة الرئيس أردوغان.
وكُلف محمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات، ويوسف تكين وزيرا للتربية، ومحمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.
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