https://sputnikarabic.ae/20230603/ارتفاع-عدد-قتلى-تصادم-3-قطارات-في-الهند-إلى-233-شخصا---عاجل-1077692346.html
ارتفاع عدد قتلى تصادم 3 قطارات في الهند إلى 233 شخصا
ارتفاع عدد قتلى تصادم 3 قطارات في الهند إلى 233 شخصا
أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بارتفاع عدد الوفيات في حادث تصادم قطارين في ولاية أوديشا الهندية إلى 233 شخصًا. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T01:29+0000
2023-06-03T01:29+0000
2023-06-03T01:32+0000
تصادم قطارين
أخبار الهند اليوم
العالم
مقتل أشخاص
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في وقت سابق الجمعة، ذكرت وسائل إعلام هندية، إن حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين ارتفعت إلى 207 أشخاص.ولفتت وسائل إعلام هندية إلى أن ما يقارب 900 شخص أصيبوا في الحادث.ووقع اصطدام قطارين، يوم الجمعة، حوالي 19.20 بالتوقيت المحلي (16.50 بتوقيت موسكو) ، بالقرب من مدينة بالاسور في الهند.وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية، خرجت 10-12 سيارة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.
https://sputnikarabic.ae/20230602/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-اصطدام-قطارين-بالهند-إلى-159-شخصا---عاجل-1077691646.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
تصادم قطارين, أخبار الهند اليوم, العالم, مقتل أشخاص
تصادم قطارين, أخبار الهند اليوم, العالم, مقتل أشخاص
ارتفاع عدد قتلى تصادم 3 قطارات في الهند إلى 233 شخصا
01:29 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 01:32 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بارتفاع عدد الوفيات في حادث تصادم قطارين في ولاية أوديشا الهندية إلى 233 شخصًا.
في وقت سابق الجمعة، ذكرت وسائل إعلام هندية، إن حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين ارتفعت إلى 207 أشخاص
.
ولفتت وسائل إعلام هندية إلى أن ما يقارب 900 شخص أصيبوا في الحادث.
ووقع اصطدام قطارين، يوم الجمعة، حوالي 19.20 بالتوقيت المحلي (16.50 بتوقيت موسكو) ، بالقرب من مدينة بالاسور في الهند.
وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية، خرجت 10-12 سيارة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.
بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.