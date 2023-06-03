https://sputnikarabic.ae/20230603/اصطدام-سفينتي-شحن-بالقرب-من-جزيرة-يونانية-فيديو-1077694058.html
اصطدام سفينتي شحن بالقرب من جزيرة يونانية... فيديو
اصطدام سفينتي شحن بالقرب من جزيرة يونانية... فيديو
أعلنت السلطات اليونانية، عن وقوع حادث اصطدام بين سفينتي شحن قبالة جزيرة خيوس على مقربة من الساحل التركي. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T06:16+0000
2023-06-03T06:16+0000
2023-06-03T06:16+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السفينة "بوتنسيا" التي ترفع علم سنغافورة، وتحمل طاقما من 19 فردا أجنبيا وكانت في طريقها من تركيا إلى فرنسا، اصطدمت بالجزء الخلفي من السفينة "إيه إن تي" التي ترفع علم فانواتو بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.وأضافت أن السفينة "إيه إن تي" كانت تحمل طاقما من 13 من فردا بينهم 10 أتراك، وغادرت من الإسكندرية بمصر، متوجهة إلى أوكرانيا.وأوضحت أن جسم السفينة "إيه إن تي" تعرض لأضرار جسيمة في القسم الأوسط نتيجة الاصطدام.ونشرت السلطات اليونانية 7 سفن وطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ في الموقع.وفي السياق، أكد مسؤول من خفر السواحل، لم يكشف عن اسمه، عدم وقوع أي إصابات، لافتا إلى أنه ليس هناك احتمال لحدوث تلوث نتيجة الحادث.وأوضح المسؤول أن "السفينتين لم تكونا محملتين بالبضائع، وأن سبب التصادم لم يتحدد بعد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليونان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اصطدام سفينتي شحن بالقرب من جزيرة يونانية... فيديو
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أعلنت السلطات اليونانية، عن وقوع حادث اصطدام بين سفينتي شحن قبالة جزيرة خيوس على مقربة من الساحل التركي.
وذكرت
وسائل إعلام محلية، أن السفينة "بوتنسيا" التي ترفع علم سنغافورة، وتحمل طاقما من 19 فردا أجنبيا وكانت في طريقها من تركيا إلى فرنسا، اصطدمت بالجزء الخلفي من السفينة "إيه إن تي" التي ترفع علم فانواتو بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.
وأضافت أن السفينة "إيه إن تي" كانت تحمل طاقما من 13 من فردا بينهم 10 أتراك، وغادرت من الإسكندرية بمصر، متوجهة إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن جسم السفينة "إيه إن تي" تعرض لأضرار جسيمة في القسم الأوسط نتيجة الاصطدام.
ونشرت السلطات اليونانية 7 سفن وطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ في الموقع.
وفي السياق، أكد مسؤول من خفر السواحل، لم يكشف عن اسمه، عدم وقوع أي إصابات، لافتا إلى أنه ليس هناك احتمال لحدوث تلوث نتيجة الحادث.
وأوضح المسؤول أن "السفينتين لم تكونا محملتين بالبضائع، وأن سبب التصادم لم يتحدد بعد".