عربي
https://sputnikarabic.ae/20230603/اصطدام-سفينتي-شحن-بالقرب-من-جزيرة-يونانية-فيديو-1077694058.html
اصطدام سفينتي شحن بالقرب من جزيرة يونانية... فيديو
اصطدام سفينتي شحن بالقرب من جزيرة يونانية... فيديو
أعلنت السلطات اليونانية، عن وقوع حادث اصطدام بين سفينتي شحن قبالة جزيرة خيوس على مقربة من الساحل التركي. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T06:16+0000
2023-06-03T06:16+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101479/66/1014796697_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_0c05fb3bf87c2d7701ecdb94f0bf0704.jpg
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السفينة "بوتنسيا" التي ترفع علم سنغافورة، وتحمل طاقما من 19 فردا أجنبيا وكانت في طريقها من تركيا إلى فرنسا، اصطدمت بالجزء الخلفي من السفينة "إيه إن تي" التي ترفع علم فانواتو بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.وأضافت أن السفينة "إيه إن تي" كانت تحمل طاقما من 13 من فردا بينهم 10 أتراك، وغادرت من الإسكندرية بمصر، متوجهة إلى أوكرانيا.وأوضحت أن جسم السفينة "إيه إن تي" تعرض لأضرار جسيمة في القسم الأوسط نتيجة الاصطدام.ونشرت السلطات اليونانية 7 سفن وطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ في الموقع.وفي السياق، أكد مسؤول من خفر السواحل، لم يكشف عن اسمه، عدم وقوع أي إصابات، لافتا إلى أنه ليس هناك احتمال لحدوث تلوث نتيجة الحادث.وأوضح المسؤول أن "السفينتين لم تكونا محملتين بالبضائع، وأن سبب التصادم لم يتحدد بعد".
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101479/66/1014796697_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_84c597b6df996ebe332b3987edf4a4d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليونان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اصطدام سفينتي شحن بالقرب من جزيرة يونانية... فيديو

06:16 GMT 03.06.2023
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورعلم اليونان
علم اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Vladimir Rodionov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات اليونانية، عن وقوع حادث اصطدام بين سفينتي شحن قبالة جزيرة خيوس على مقربة من الساحل التركي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السفينة "بوتنسيا" التي ترفع علم سنغافورة، وتحمل طاقما من 19 فردا أجنبيا وكانت في طريقها من تركيا إلى فرنسا، اصطدمت بالجزء الخلفي من السفينة "إيه إن تي" التي ترفع علم فانواتو بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.
وأضافت أن السفينة "إيه إن تي" كانت تحمل طاقما من 13 من فردا بينهم 10 أتراك، وغادرت من الإسكندرية بمصر، متوجهة إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن جسم السفينة "إيه إن تي" تعرض لأضرار جسيمة في القسم الأوسط نتيجة الاصطدام.

ونشرت السلطات اليونانية 7 سفن وطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ في الموقع.
وفي السياق، أكد مسؤول من خفر السواحل، لم يكشف عن اسمه، عدم وقوع أي إصابات، لافتا إلى أنه ليس هناك احتمال لحدوث تلوث نتيجة الحادث.
وأوضح المسؤول أن "السفينتين لم تكونا محملتين بالبضائع، وأن سبب التصادم لم يتحدد بعد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 20:34 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала