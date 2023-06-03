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https://sputnikarabic.ae/20230603/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-جندي-ثالث-نتيجة-إطلاق-نار-قرب-الحدود-مع-مصر-1077699630.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي ثالث نتيجة إطلاق نار قرب الحدود مع مصر
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي ثالث نتيجة إطلاق نار قرب الحدود مع مصر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جندي ثالث وإصابة ضابط صف خلال إطلاق نار قرب الحدود مع مصر. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T11:55+0000
2023-06-03T11:56+0000
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وقال الجيش في بيان إن "جنديا ثالث قتل خلال تبادل لإطلاق نار مع مخرب داخل الأراضي الإسرائيلية".وأضاف البيان: "أصيب أيضا ضابط صف بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل، مقتل اثنين من جنودها، و"تحييد" مسلح خلال اشتباكات وتبادل لإطلاق النار عند معبر نيتسانا الحدودي مع مصر.ويقوم الجيش بالتحقيق في ملابسات الحادث ويجري أعمال تمشيط في المنطقة.ونقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد مسؤولون في الجيش أنه "تم إرسال قوات إضافية لمكان الحادث عند الحدود مع مصر تقوم بعمليات تمشيط".وأضاف مسؤولون أنه "قبل الاشتباك عند حدود مصر، تم إحباط عمليات تهريب مخدرات في محيط المكان".وأضاف الإعلام الإسرائيلي نقلا عن الجيش أن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80. والجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويجلي المصابين إلى مستشفى سوروكا".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على قطاع غزة من البر والبحر، كما يجري عمليات فحص أمني دقيقة لمنع تهريب المخدرات والأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230603/إصابة-إسرائيليين-اثنين-عند-معبر-حدودي-مع-مصر-خلال-عملية-إطلاق-نار---عاجل-1077696509.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي ثالث نتيجة إطلاق نار قرب الحدود مع مصر

11:55 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 03.06.2023)
© Sputnik/Israel Defense Forcesالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik/Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جندي ثالث وإصابة ضابط صف خلال إطلاق نار قرب الحدود مع مصر.
وقال الجيش في بيان إن "جنديا ثالث قتل خلال تبادل لإطلاق نار مع مخرب داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف البيان: "أصيب أيضا ضابط صف بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل، مقتل اثنين من جنودها، و"تحييد" مسلح خلال اشتباكات وتبادل لإطلاق النار عند معبر نيتسانا الحدودي مع مصر.
ويقوم الجيش بالتحقيق في ملابسات الحادث ويجري أعمال تمشيط في المنطقة.
ونقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد مسؤولون في الجيش أنه "تم إرسال قوات إضافية لمكان الحادث عند الحدود مع مصر تقوم بعمليات تمشيط".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
إسرائيل تعلن مقتل اثنين من جنودها ومسلح خلال اشتباكات قرب الحدود مع مصر
09:04 GMT
وأضاف مسؤولون أنه "قبل الاشتباك عند حدود مصر، تم إحباط عمليات تهريب مخدرات في محيط المكان".
وأضاف الإعلام الإسرائيلي نقلا عن الجيش أن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80. والجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويجلي المصابين إلى مستشفى سوروكا".
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على قطاع غزة من البر والبحر، كما يجري عمليات فحص أمني دقيقة لمنع تهريب المخدرات والأسلحة.
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