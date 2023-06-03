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https://sputnikarabic.ae/20230603/الجيش-اللبناني-إصابة-مواطن-إثر-تبادل-إطلاق-نار-لتوقيف-خاطفي-السعودي-تركي-المطيري-1077694216.html
الجيش اللبناني: إصابة مواطن إثر تبادل إطلاق نار لتوقيف خاطفي السعودي تركي المطيري
الجيش اللبناني: إصابة مواطن إثر تبادل إطلاق نار لتوقيف خاطفي السعودي تركي المطيري
أعلن الجيش اللبناني، مساء أمس الجمعة، إصابة مواطن أثناء تبادل لإطلاق النار بين الجيش وخاطفي المواطن السعودي مشاري تركي المطيري. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T06:30+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه: "أثناء عملية توقيف المطلوب (ج.ج.) من قبل وحدة خاصة تابعة لمديرية المخابرات، حصل تبادل لإطلاق النار بين الوحدة وأفراد العصابة الخاطفة وهو ما تصادف مع مرور أحد المواطنين في المكان فأصيب بطلق ناري، وقد عملت قوة من الجيش على نقله إلى أحد المستشفيات".سبق ذلك إصدار بيان عن الجيش اللبناني قال فيه إنه "في إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري بتاريخ 28 مايو/ أيار2023 وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة، تمكنت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات من توقيف المطلوب (ج.ج.) في منطقة البقاع".وأوضح البيان أن هذا المطلوب "هو المسؤول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دورا أساسيا فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانيا".وكانت عناصر الجيش اللبناني قد نفذت كمينا محكما في بلدة الدبية - الشوف ونجحت في توقيف المواطن (ع.ح.) وهو أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, الأخبار

الجيش اللبناني: إصابة مواطن إثر تبادل إطلاق نار لتوقيف خاطفي السعودي تركي المطيري

06:30 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 03.06.2023)
© AP Photo / Bilal Husseinقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Bilal Hussein
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أعلن الجيش اللبناني، مساء أمس الجمعة، إصابة مواطن أثناء تبادل لإطلاق النار بين الجيش وخاطفي المواطن السعودي مشاري تركي المطيري.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه: "أثناء عملية توقيف المطلوب (ج.ج.) من قبل وحدة خاصة تابعة لمديرية المخابرات، حصل تبادل لإطلاق النار بين الوحدة وأفراد العصابة الخاطفة وهو ما تصادف مع مرور أحد المواطنين في المكان فأصيب بطلق ناري، وقد عملت قوة من الجيش على نقله إلى أحد المستشفيات".
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سبق ذلك إصدار بيان عن الجيش اللبناني قال فيه إنه "في إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري بتاريخ 28 مايو/ أيار2023 وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة، تمكنت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات من توقيف المطلوب (ج.ج.) في منطقة البقاع".
وأوضح البيان أن هذا المطلوب "هو المسؤول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دورا أساسيا فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانيا".
وكانت عناصر الجيش اللبناني قد نفذت كمينا محكما في بلدة الدبية - الشوف ونجحت في توقيف المواطن (ع.ح.) وهو أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.
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