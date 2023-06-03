https://sputnikarabic.ae/20230603/الخارجية-الأوكرانية-كييف-ترفض-رفضا-قاطعا-خطة-السلام-الإندونيسية-1077705533.html

الخارجية الأوكرانية: كييف ترفض رفضا قاطعا خطة السلام الإندونيسية

الخارجية الأوكرانية: كييف ترفض رفضا قاطعا خطة السلام الإندونيسية

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن السلطات الأوكرانية رفضت رفضاً قاطعاً خطة السلام الإندونيسية. 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T13:31+0000

2023-06-03T13:31+0000

2023-06-03T13:31+0000

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وكتب نيكولينكو في حسابه على موقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "نحن نقدر الاهتمام الذي توليه إندونيسيا لمسألة إعادة السلام في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، لا توجد مناطق متنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا لإجراء استفتاء هناك".وشدد على أن وقف إطلاق النار ونشر القوات على مسافة 15 كيلومترا وإنشاء منطقة منزوعة السلاح "لن تنجح أيضا".وفي وقت سابق من اليوم، اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وتنظيم استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع الأراضي "المتنازع عليها".وتابع سوبيانتو: "خامسا، يجب على الأمم المتحدة تنظيم وإجراء استفتاءات في جميع الأراضي المتنازع عليها من أجل ضمان انعكاس موضوعي لرغبات سكان هذه المناطق حول كونها جزءًا من روسيا أو أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-الإندونيسي-يقترح-خطة-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-تتضمن-إنشاء-منطقة-منزوعة-السلاح-1077695074.html

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