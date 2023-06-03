https://sputnikarabic.ae/20230603/الخارجية-الإيرانية-عجلة-الزمن-لا-تدور-لصالح-إسرائيل-وأمريكا-1077707214.html
الخارجية الإيرانية: عجلة الزمن لا تدور لصالح إسرائيل وأمريكا
الخارجية الإيرانية: عجلة الزمن لا تدور لصالح إسرائيل وأمريكا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن عجلة الزمن لا تدور لصالح أمريكا وإسرائيل. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T14:35+0000
2023-06-03T14:35+0000
2023-06-03T14:35+0000
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ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، أكد من خلالها أن أمريكا اتبعت النهج الأحادي على مر العقود وأضعفت النظام التعددي.ولم يكتف كنعاني بذلك، بل أضاف أن الولايات المتحدة قوضَّت مصداقية الأمم المتحدة المتحدة، وقامت باستغلال حق النقض "الفيتو" لدعم "نظام الفصل العنصري الصهيوني"، على حد قوله.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية:ولفت كنعاني إلى أنه تم انتخاب أعضاء الأمم المتحدة، الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78، يوم الخميس الماضي، في وقت انتخبت إيران كواحدة من 21 نائبا لرئيس هذه الجمعية، وفقا للتقسيم الجغرافي.ويتم انتخاب 6 ممثلين من البلدان الأفريقية، و5 ممثلين من دول آسيا والمحيط الهادئ، وممثل واحد من دول أوروبا الشرقية، فضلا عن ممثلين اثنين من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين اثنين أيضا من دول أوروبا الغربية و5 ممثلين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
https://sputnikarabic.ae/20230603/المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-يتوقع-تزايد-دور-بلاده-على-الساحة-الدولية-لصالح-التعددية-1077696901.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
الخارجية الإيرانية: عجلة الزمن لا تدور لصالح إسرائيل وأمريكا
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن عجلة الزمن لا تدور لصالح أمريكا وإسرائيل.
ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، أكد من خلالها أن أمريكا اتبعت النهج الأحادي على مر العقود وأضعفت النظام التعددي.
ولم يكتف كنعاني بذلك، بل أضاف أن الولايات المتحدة قوضَّت مصداقية الأمم المتحدة المتحدة، وقامت باستغلال حق النقض "الفيتو" لدعم "نظام الفصل العنصري الصهيوني"، على حد قوله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
:
إن واشنطن غاضبة من تصويت أعضاء الأمم المتحدة لصالح إيران لتولي بعض المناصب في الأمم المتحدة.
ولفت كنعاني إلى أنه تم انتخاب أعضاء الأمم المتحدة
، الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78، يوم الخميس الماضي، في وقت انتخبت إيران كواحدة من 21 نائبا لرئيس هذه الجمعية، وفقا للتقسيم الجغرافي.
ويتم انتخاب 6 ممثلين من البلدان الأفريقية، و5 ممثلين من دول آسيا والمحيط الهادئ، وممثل واحد من دول أوروبا الشرقية، فضلا عن ممثلين اثنين من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين اثنين أيضا من دول أوروبا الغربية و5 ممثلين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.