https://sputnikarabic.ae/20230603/الرئيس-التونسي-شروط-صندوق-النقد-بمثابة-عود-ثقاب-يشتعل-إلى-جانب-مواد-شديدة-الانفجار-1077712518.html
الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"
الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"
أوضح رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، موقفه من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خلال مكالمة هاتفية جرت، ظهر اليوم السبت، بينه وبين رئيس الجمهورية الفرنسية... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T20:19+0000
2023-06-03T20:19+0000
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وذكّر الرئيس التونسي بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 يناير/كانون الثاني 1984 حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، فالسلم الأهلية لا ثمن لها.وأشار إلى أنه كما يجب أن يسود العدل داخل الدول يجب أن يسود أيضا في العلاقات الدولية لأن الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام.وجاء في بيان رئاسة الجمهورية التونسية أن المكالمة تناولت قضايا أخرى من بينها مسألة الهجرة غير النظامية حيث شدّد رئيس الجمهورية على أن الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة (مؤثرة) فضلا عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية.وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية وفي العقد الفارط على وجه الخصوص، إلى جانب استشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الرئيس-التونسي-يقترح-ضريبة-على-الأغنياء-بدلا-من-الخضوع-لشروط-صندوق-النقد-1077670837.html
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العالم العربي, تونس, أخبار فرنسا
العالم العربي, تونس, أخبار فرنسا
الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"
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أوضح رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، موقفه من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خلال مكالمة هاتفية جرت، ظهر اليوم السبت، بينه وبين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث وصف سعيّد شروط الصندوق بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".
وذكّر الرئيس التونسي بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 يناير/كانون الثاني 1984 حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، فالسلم الأهلية لا ثمن لها.
وأكد الرئيس التونسي بأنه يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة.
وأشار إلى أنه كما يجب أن يسود العدل داخل الدول يجب أن يسود أيضا في العلاقات الدولية لأن الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية التونسية أن المكالمة تناولت قضايا أخرى من بينها مسألة الهجرة غير النظامية حيث شدّد رئيس الجمهورية على أن الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة (مؤثرة) فضلا عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية.
وبيّن الرئيس التونسي بأن الأولى معالجة الأسباب لا فقط معالجة النتائج والآثار، وفي هذا الإطار تتنزل الدعوة إلى تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية بهذا الموضوع سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله.
وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية وفي العقد الفارط على وجه الخصوص، إلى جانب استشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج.