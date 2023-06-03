https://sputnikarabic.ae/20230603/الرئيس-التونسي-شروط-صندوق-النقد-بمثابة-عود-ثقاب-يشتعل-إلى-جانب-مواد-شديدة-الانفجار-1077712518.html

الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"

الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"

أوضح رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، موقفه من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خلال مكالمة هاتفية جرت، ظهر اليوم السبت، بينه وبين رئيس الجمهورية الفرنسية... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T20:19+0000

2023-06-03T20:19+0000

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وذكّر الرئيس التونسي بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 يناير/كانون الثاني 1984 حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، فالسلم الأهلية لا ثمن لها.وأشار إلى أنه كما يجب أن يسود العدل داخل الدول يجب أن يسود أيضا في العلاقات الدولية لأن الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام.وجاء في بيان رئاسة الجمهورية التونسية أن المكالمة تناولت قضايا أخرى من بينها مسألة الهجرة غير النظامية حيث شدّد رئيس الجمهورية على أن الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة (مؤثرة) فضلا عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية.وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية وفي العقد الفارط على وجه الخصوص، إلى جانب استشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج.

https://sputnikarabic.ae/20230602/الرئيس-التونسي-يقترح-ضريبة-على-الأغنياء-بدلا-من-الخضوع-لشروط-صندوق-النقد-1077670837.html

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