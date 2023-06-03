https://sputnikarabic.ae/20230603/المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-يتوقع-تزايد-دور-بلاده-على-الساحة-الدولية-لصالح-التعددية-1077696901.html
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتوقع تزايد دور بلاده على الساحة الدولية لصالح التعددية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتوقع تزايد دور بلاده على الساحة الدولية لصالح التعددية
توقع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، زيادة دور بلاده على الساحة الدولية بالتزامن مع زيادة تعددية مراكز القوى الدولية. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T09:52+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن كنعاني تغريدة له بشأن حضور الوفد الإيراني اجتماع "بريكس" الأخير الذي عقد في العاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون.وصف كنعاني خلال تغريدته مشاركة الوفد الإيراني بالـ"نشطة" وأن خطاب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في اجتماع دول "بريكس" في جنوب أفريقيا وعقد نحو 10 اجتماعات ثنائية، خطوات مهمة ذات مغزى.وأوضح كنعاني أن مشاركة الوفد الإيراني أثبتت مرة أخرى ديناميکیات السياسة الخارجية الإیرانیة على الساحة الدولية، متوقعا زيادة دور إيران البناء على الساحة الدولية لصالح التعددية.يأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات مع 4 وزراء خارجية من دول "بريكس"، وهي الهند وجنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل على هامش اجتماع البريكس الأخير الذي عقدت في العاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون، وأجرى عبد اللهيان محادثات مع وزراء خارجية الإمارات والسعودية وجزر القمر بشأن القضايا الثنائية.يذكر أن منظمة "بريكس" تتكون من 5 أعضاء هي جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين، وقد شارك وزراء خارجية ايران والأرجنتين وبنغلادش وجزر القمر وكوبا وبروندي والكونغو ومصر والغابون وغينيا وإندونيسيا وكازاخستان والسعودية والإمارات والأوروغواي في اجتماع وزراء خارجية أصدقاء "بريكس" في كيب تاون.وفي وقت سابق، بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، وذلك في ثاني لقاء يجمعهما منذ الإعلان عن استئناف العلاقات.جاء اللقاء على هامش اجتماع مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، بحسب بيان للخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتوقع تزايد دور بلاده على الساحة الدولية لصالح التعددية
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توقع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، زيادة دور بلاده على الساحة الدولية بالتزامن مع زيادة تعددية مراكز القوى الدولية.
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية عن كنعاني تغريدة له بشأن حضور الوفد الإيراني اجتماع "بريكس" الأخير الذي عقد في العاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون.
وصف كنعاني خلال تغريدته مشاركة الوفد الإيراني بالـ"نشطة" وأن خطاب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في اجتماع دول "بريكس" في جنوب أفريقيا وعقد نحو 10 اجتماعات ثنائية، خطوات مهمة ذات مغزى.
وأوضح كنعاني أن مشاركة الوفد الإيراني أثبتت مرة أخرى ديناميکیات السياسة الخارجية الإیرانیة على الساحة الدولية، متوقعا زيادة دور إيران البناء على الساحة الدولية لصالح التعددية.
يأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات مع 4 وزراء خارجية من دول "بريكس"، وهي الهند وجنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل على هامش اجتماع البريكس الأخير الذي عقدت في العاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون، وأجرى عبد اللهيان محادثات مع وزراء خارجية الإمارات والسعودية وجزر القمر بشأن القضايا الثنائية.
يذكر أن منظمة "بريكس" تتكون من 5 أعضاء هي جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين، وقد شارك وزراء خارجية ايران والأرجنتين وبنغلادش وجزر القمر وكوبا وبروندي والكونغو ومصر والغابون وغينيا وإندونيسيا وكازاخستان والسعودية والإمارات والأوروغواي في اجتماع وزراء خارجية أصدقاء "بريكس" في كيب تاون.
وفي وقت سابق، بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، وذلك في ثاني لقاء يجمعهما منذ الإعلان عن استئناف العلاقات.
جاء اللقاء على هامش اجتماع مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، بحسب بيان للخارجية السعودية
نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".