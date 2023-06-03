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https://sputnikarabic.ae/20230603/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-لرئيس-الوزراء-الهندي-في-ضحايا-حادث-اصطدام-القطارات-في-أوديشا--عاجل-1077694495.html
بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل
بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل
بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل 03.06.2023, سبوتنيك عربي
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بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل

06:59 GMT 03.06.2023
© Sputnik . Dmitiry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Dmitiry Astakhov
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بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل
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