https://sputnikarabic.ae/20230603/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-لرئيس-الوزراء-الهندي-في-ضحايا-حادث-اصطدام-القطارات-في-أوديشا--عاجل-1077694495.html
بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل
بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل
بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T06:59+0000
2023-06-03T06:59+0000
2023-06-03T06:59+0000
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بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل
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بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث اصطدام القطارات في أوديشا -عاجل