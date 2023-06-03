https://sputnikarabic.ae/20230603/بيروت-تعتزم-إرسال-لجنة-إلى-فرنسا-للتحقيق-مع-سفير-لبنان-المتهم-بالاغتصاب-وممارسة-العنف-1077709513.html

بيروت تعتزم إرسال لجنة إلى فرنسا للتحقيق مع سفير لبنان المتهم بالاغتصاب وممارسة العنف

بيروت تعتزم إرسال لجنة إلى فرنسا للتحقيق مع سفير لبنان المتهم بالاغتصاب وممارسة العنف

تعتزم وزارة الخارجية اللبنانية إرسال لجنة تحقيق إلى سفارتها في باريس، للتحقيق مع السفير اللبناني رامي عدوان، المتهم بممارسة العنف بحق موظفتين سابقتين... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T17:20+0000

2023-06-03T17:20+0000

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وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها، مساء اليوم السبت، أنها تعتزم إرسال لجنة تحقيق إلى سفارة بلادها في باريس للتحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين لإيضاح ما نقل عن الجهات الرسمية الفرنسية في وسائل الإعلام.وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أنها ستوفد لجنة برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش إلى فرنسا للتأكيد "على حرصها بالتعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية".ويشار إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.وقررت الخارجية اللبنانية بناء على تلك الدعوة إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى أمس الجمعة، في حديثٍ لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.

https://sputnikarabic.ae/20230603/فرنسا-تدعو-إلى-رفع-الحصانة-عن-السفير-اللبناني-في-باريس-المتهم-بقضايا-اغتصاب-1077698924.html

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