https://sputnikarabic.ae/20230603/تحقيق-إسرائيلي-يكشف-عن-ثغرات-ساعدت-الشرطي-المصري-على-التسلل-وقتل-3-جنود-1077706129.html
تحقيق إسرائيلي يكشف عن ثغرات ساعدت الشرطي المصري على التسلل وقتل 3 جنود
تحقيق إسرائيلي يكشف عن ثغرات ساعدت الشرطي المصري على التسلل وقتل 3 جنود
كشف تحقيق إسرائيلي أولي في واقعة تسلل شرطي مصري عبر الحدود وقتل 3 جنود وإصابة رابع قبل مقتله، عن ثغرات في منظومة الأمن الإسرائيلية. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T13:49+0000
2023-06-03T13:49+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الحديث يدور عن ثغرتين يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بالتحقيق بشأنهما.وأوضحت: "أولا، تسلل المخرب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية دون أن يتم رصده، على الرغم من رفع مستوى المراقبة في المنطقة الحدودية مع مصر، وفي ظل يقظة شديدة من قبل القوات ليلا التي تقوم بإحباط عمليات تهريب مخدرات يتخللها أيضا إطلاق نار".وأشارت إلى ثغرة أخرى تمثلت في وجود فجوة كبيرة من الوقت امتدت لنحو ساعة بين آخر تقرير عن الاتصال بين المجند والمجندة اللذين كانا بمفردهما يقومان بمهمة مراقبة الحدود في الصباح الباكر، وبين العثور على جثتيهما.وتابعت: "سيتحقق الجيش أيضا مما إذا كان من الآمن وضع مقاتلين بمفردهما في مواقع منعزلة نسبيًا على الحدود لمدة 12 ساعة، حتى لو طُلب منهما الحفاظ بشكل متكرر على الاتصال - على الرغم من أن دورية تعمل في قطاعهم وتتحرك حول المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم السبت قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل في الصباح الباكر عبر الحدود إلى منطقة معبر نيتسانا (العوجة) وقتل جنديا ومجندة إسرائيليين قبل أن يكمن بضع ساعات في الموقع ذاته.وأضاف أن قوة إسرائيلية أجرت عند الظهيرة عملية تمشيط بحثا عن مسلحين بعد اكتشاف مقتل الجنديين وقامت بالاشتباك مع الشرطي المصري الذي قتل جنديا ثالثا وأصاب ضابطا قبل مقتله.من جانبه، قال الجيش المصري في بيان للمتحدث العسكري إن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام عنصر الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 3 من جنودها وإصابة آخر و"تحييد" مسلح خلال اشتباك وتبادل لإطلاق النار وقع قرب الحدود مع مصر.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الجيش-المصري-مقتل-فرد-تأمين-و3-جنود-إسرائيليين-خلال-مطاردة-مهربي-مخدرات---عاجل-1077701578.html
https://sputnikarabic.ae/20230603/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-جندي-ثالث-نتيجة-إطلاق-نار-قرب-الحدود-مع-مصر-1077699630.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تحقيق إسرائيلي يكشف عن ثغرات ساعدت الشرطي المصري على التسلل وقتل 3 جنود
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كشف تحقيق إسرائيلي أولي في واقعة تسلل شرطي مصري عبر الحدود وقتل 3 جنود وإصابة رابع قبل مقتله، عن ثغرات في منظومة الأمن الإسرائيلية.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الحديث يدور عن ثغرتين يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بالتحقيق بشأنهما.
وأوضحت: "أولا، تسلل المخرب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية دون أن يتم رصده، على الرغم من رفع مستوى المراقبة في المنطقة الحدودية مع مصر، وفي ظل يقظة شديدة من قبل القوات ليلا التي تقوم بإحباط عمليات تهريب مخدرات يتخللها أيضا إطلاق نار".
وأشارت إلى ثغرة أخرى تمثلت في وجود فجوة كبيرة من الوقت امتدت لنحو ساعة بين آخر تقرير عن الاتصال بين المجند والمجندة اللذين كانا بمفردهما يقومان بمهمة مراقبة الحدود في الصباح الباكر، وبين العثور على جثتيهما.
وتابعت: "سيتحقق الجيش أيضا مما إذا كان من الآمن وضع مقاتلين بمفردهما في مواقع منعزلة نسبيًا على الحدود لمدة 12 ساعة، حتى لو طُلب منهما الحفاظ بشكل متكرر على الاتصال - على الرغم من أن دورية تعمل في قطاعهم وتتحرك حول المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم السبت قال الجيش الإسرائيلي
في بيان إن شرطيا مصريا تسلل في الصباح الباكر عبر الحدود إلى منطقة معبر نيتسانا (العوجة) وقتل جنديا ومجندة إسرائيليين قبل أن يكمن بضع ساعات في الموقع ذاته.
وأضاف أن قوة إسرائيلية أجرت عند الظهيرة عملية تمشيط بحثا عن مسلحين بعد اكتشاف مقتل الجنديين وقامت بالاشتباك مع الشرطي المصري الذي قتل جنديا ثالثا وأصاب ضابطا قبل مقتله.
من جانبه، قال الجيش المصري في بيان للمتحدث العسكري إن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
وقال الجيش المصري
في بيان إنه "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام عنصر الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".
وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكانت إسرائيل
قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 3 من جنودها وإصابة آخر و"تحييد" مسلح خلال اشتباك وتبادل لإطلاق النار وقع قرب الحدود مع مصر.