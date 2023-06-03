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https://sputnikarabic.ae/20230603/تركيا-ترسل-كتيبة-من-الجيش-إلى-كوسوفو-بناء-على-طلب-حلف-الناتو-نابولي---عاجل-1077697255.html
تركيا ترسل كتيبة من الجيش إلى كوسوفو بناء على طلب حلف الناتو نابولي
تركيا ترسل كتيبة من الجيش إلى كوسوفو بناء على طلب حلف الناتو نابولي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إرسال كتيبة من الجيش التركي إلى كوسوفو، يوم غد الأحد، بناء على طلب من قيادة القوات المشتركة لحلف الناتو نابولي. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T09:55+0000
2023-06-03T10:15+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأصدرت الوزارة بيانا أوضحت فيه أن "تركيا سترسل كتيبة كوماندوز إلى كوسوفو كوحدة احتياطية بناء على طلب من قيادة القوات المشتركة لحلف الناتو/ نابولي في إيطاليا".وأشارالبيان إلى أنه "من المقرر أن تتوجه الوحدات التركية في 4 – 5 يونيو/ حزيران الجاري إلى ثكنة سلطان مراد في كوسوفو".وفي وقت سابق، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وساطة بلاده فيما يتعلق بالحوار بين صربيا وإقليم كوسوفو (المعترف به من طرف واحد)، على خلفية التوتر المتصاعد أخيرا بينهما، خلال اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.وأفادت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء الماضي، بأن "رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي". ولفت أردوغان، بحسب بيان الرئاسة التركية، إلى أن تركيا على استعداد للقيام بدورها في عملية الحوار.كما أكد أن "إحراز تقدم في الحوار فيما يتعلق بالتطورات في شمال كوسوفو هو السبيل الوحيد لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة".وأوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في 26 أيار/ مايو، للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا، الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى، وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).وتعتبر هذه الخطوات رد فعل على محاولة سلطات بريشتينا تعيين ألبان كرؤساء بلديات في الشمال ذو الأغلبية الصربية، بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 23 أبريل/ نيسان الماضي، في شمال كوسوفو، والتي قاطعها الصرب المحليون.
https://sputnikarabic.ae/20230603/رئيس-صربيا-الغرب-يعلم-أن-كوسوفو-هي-سبب-التصعيد-الأخير-1077695364.html
https://sputnikarabic.ae/20230602/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-تحث-صربيا-على-سحب-قواتها-من-على-حدود-كوسوفو-1077692083.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, صربيا, كوسوفو, الأخبار, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, صربيا, كوسوفو, الأخبار, رجب طيب أردوغان

تركيا ترسل كتيبة من الجيش إلى كوسوفو بناء على طلب حلف الناتو نابولي

09:55 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 03.06.2023)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إرسال كتيبة من الجيش التركي إلى كوسوفو، يوم غد الأحد، بناء على طلب من قيادة القوات المشتركة لحلف الناتو نابولي.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأصدرت الوزارة بيانا أوضحت فيه أن "تركيا سترسل كتيبة كوماندوز إلى كوسوفو كوحدة احتياطية بناء على طلب من قيادة القوات المشتركة لحلف الناتو/ نابولي في إيطاليا".
وأشارالبيان إلى أنه "من المقرر أن تتوجه الوحدات التركية في 4 – 5 يونيو/ حزيران الجاري إلى ثكنة سلطان مراد في كوسوفو".
وفي وقت سابق، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وساطة بلاده فيما يتعلق بالحوار بين صربيا وإقليم كوسوفو (المعترف به من طرف واحد)، على خلفية التوتر المتصاعد أخيرا بينهما، خلال اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
رئيس صربيا: الغرب يعلم أن كوسوفو هي سبب التصعيد الأخير
07:36 GMT
وأفادت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء الماضي، بأن "رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي". ولفت أردوغان، بحسب بيان الرئاسة التركية، إلى أن تركيا على استعداد للقيام بدورها في عملية الحوار.
كما أكد أن "إحراز تقدم في الحوار فيما يتعلق بالتطورات في شمال كوسوفو هو السبيل الوحيد لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة".
وأوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في 26 أيار/ مايو، للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا، الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
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ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى، وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
وتعتبر هذه الخطوات رد فعل على محاولة سلطات بريشتينا تعيين ألبان كرؤساء بلديات في الشمال ذو الأغلبية الصربية، بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 23 أبريل/ نيسان الماضي، في شمال كوسوفو، والتي قاطعها الصرب المحليون.
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