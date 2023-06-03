https://sputnikarabic.ae/20230603/خبير-عسكري-الغرب-لم-يعد-قادرا-على-تقديم-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1077698624.html

خبير عسكري: الغرب لم يعد قادرا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

خبير عسكري: الغرب لم يعد قادرا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، محمود خرابشة، إن تصريح وزير الدفاع البريطاني بخصوص اقتراب نفاذ المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا، يعني عمليا عدم قدرة الغرب على... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T11:22+0000

2023-06-03T11:22+0000

2023-06-03T11:22+0000

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وأضاف خرابشة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن لهذا التصريح دلالة على عدم قدرة كييف على الاستمرار إلى ما لا نهاية في الصراع.وتابع: "طاقات وقدرات كييف الحربية، مهما تم تقديم دعم لها من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، لن تستطيع الصمود". وشدد الخبير العسكري على أن هذا الوضع يستوجب الذهاب إلى طريق آخر لإيقاف الأزمة، خاصة وأن التصريح بنفاذ مخازن السلاح المقدم لأوكرانيا صادر عن وزير دولة ذات تأثير في أوروبا.كما يرى خرابشة أن "هذا التصريح يؤكد أن الدعم العسكري الأوروبي لن يستطيع الإيفاء بالغرض الذي تم إشعال الأزمة من أجله أو يعزز دفاعات وقدرات أوكرانيا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-سيتحول-إلى-كابوس-لها-1077244651.html

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