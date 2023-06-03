عربي
https://sputnikarabic.ae/20230603/خبير-عسكري-الغرب-لم-يعد-قادرا-على-تقديم-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1077698624.html
خبير عسكري: الغرب لم يعد قادرا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا
خبير عسكري: الغرب لم يعد قادرا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، محمود خرابشة، إن تصريح وزير الدفاع البريطاني بخصوص اقتراب نفاذ المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا، يعني عمليا عدم قدرة الغرب على... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T11:22+0000
2023-06-03T11:22+0000
حصري
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102214/30/1022143088_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_6dd6bff33a7236344445129a540cc083.jpg
وأضاف خرابشة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن لهذا التصريح دلالة على عدم قدرة كييف على الاستمرار إلى ما لا نهاية في الصراع.وتابع: "طاقات وقدرات كييف الحربية، مهما تم تقديم دعم لها من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، لن تستطيع الصمود". وشدد الخبير العسكري على أن هذا الوضع يستوجب الذهاب إلى طريق آخر لإيقاف الأزمة، خاصة وأن التصريح بنفاذ مخازن السلاح المقدم لأوكرانيا صادر عن وزير دولة ذات تأثير في أوروبا.كما يرى خرابشة أن "هذا التصريح يؤكد أن الدعم العسكري الأوروبي لن يستطيع الإيفاء بالغرض الذي تم إشعال الأزمة من أجله أو يعزز دفاعات وقدرات أوكرانيا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-سيتحول-إلى-كابوس-لها-1077244651.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102214/30/1022143088_16:0:2033:1513_1920x0_80_0_0_327e8c583fa7bb88fddadae6d2a25f48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خبير عسكري: الغرب لم يعد قادرا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

11:22 GMT 03.06.2023
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Photo / U.S. Army Europe
تابعنا عبرTelegram
حصري
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، محمود خرابشة، إن تصريح وزير الدفاع البريطاني بخصوص اقتراب نفاذ المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا، يعني عمليا عدم قدرة الغرب على الاستمرار في دعم أوكرانيا وتقديم الإسناد لها للاستمرار في الميدان.
وأضاف خرابشة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن لهذا التصريح دلالة على عدم قدرة كييف على الاستمرار إلى ما لا نهاية في الصراع.
وتابع: "طاقات وقدرات كييف الحربية، مهما تم تقديم دعم لها من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، لن تستطيع الصمود".
وشدد الخبير العسكري على أن هذا الوضع يستوجب الذهاب إلى طريق آخر لإيقاف الأزمة، خاصة وأن التصريح بنفاذ مخازن السلاح المقدم لأوكرانيا صادر عن وزير دولة ذات تأثير في أوروبا.
كما يرى خرابشة أن "هذا التصريح يؤكد أن الدعم العسكري الأوروبي لن يستطيع الإيفاء بالغرض الذي تم إشعال الأزمة من أجله أو يعزز دفاعات وقدرات أوكرانيا".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
إعلام: تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" سيتحول إلى "كابوس" لها
20 مايو, 09:12 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 20:34 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала