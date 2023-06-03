https://sputnikarabic.ae/20230603/خبير-ليبي-يستبعد-إجراء-انتخابات-في-ليبيا-قريبا-1077698124.html

خبير ليبي يستبعد إجراء انتخابات في ليبيا قريبا

خبير ليبي يستبعد إجراء انتخابات في ليبيا قريبا

استبعد المحلل السياسي الليبي، إسماعيل محيشي، إجراء انتخابات قريبة في ليبيا، مشيرا إلى أن الانتخابات تحتاج مرحلة من الاستقرار وأن تكون هناك حكومة من مهامها... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T11:12+0000

2023-06-03T11:12+0000

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وأضاف محيشي، في سياق حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الانقسام مازال مستمر داخل مؤسسات الدولة الليبية وخاصةً داخل المؤسسة العسكرية، بالتالي مسألة الانتخابات هي استهلاك إعلامي ليس أكثر".وأوضح المحلل السياسي أنه "على الرغم من أن الأطراف الدولية مازالت تؤكد على دعمها لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام"، لكنه قال إن "هذا الملف يبقى معقد وشائك جدا في ظل هذا الانقسام الحاصل، كما أن القاعدة الدستورية بها خلاف".يذكر أن الحديث عن إجراء الانتخابات الليبية عاد لصدارة المشهد، بعد توافق "لجنة 6+6" على القوانين الانتخابية والجوانب الفنية، وموعد الانتخابات المرتقب في ديسمبر/كانون الأول.وفق مصادر برلمانية، فإن بعض التباينات تحيط ببعض النقاط في القوانين الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة، حيث يفضل البعض إجراء الجولة الأولى منها قبل انتخابات البرلمان، وأن تجرى الثانية مع انتخابات البرلمان، غير أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، ينص على اعتماد القوانين الانتخابية التي تقرها وتتوافق عليها اللجنة دون تعديلات.ووفق المصادر البرلمانية، من المرتقب أن يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمستشار عقيلة صالح، للنقاش حول ما اتفقت عليه اللجنة المعنية بإعداد القوانين وبحث الخارطة الزمنية وتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم عرض الأمر على المجلسين لاتخاذ الخطوات اللازمة.

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, الأخبار, حصري