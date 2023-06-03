https://sputnikarabic.ae/20230603/ذهب-الجزيرة-السورية-فرحة-الفلاح-وتأمين-رغيف-الخبز-وإنقاذ-الثروة-الحيوانية-1077703758.html

ذهب الجزيرة السورية.. فرحة الفلاح وتأمين رغيف الخبز وإنقاذ الثروة الحيوانية

ذهب الجزيرة السورية.. فرحة الفلاح وتأمين رغيف الخبز وإنقاذ الثروة الحيوانية

أينما ولّيت وجهك في "السيباط"، تبهرك سجادة ذهبية تغطي أراضي القرية، تزينها الحصادات التي تبدو كقطع خضراء صغيرة عائمة على صفحتها الصفراء. 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T12:47+0000

2023-06-03T12:47+0000

2023-06-03T12:47+0000

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"فرحتنا هذا العام لا توصف لسببين، الأول: حين زينت سنابل الذهب حقولنا بعد سنتين من الجفاف، أنعم الله علينا بمواسم جيدة، والآخر: وفرة الإنتاج التي أدخلت الفرحة لكل بيت في الجزيرة السورية، فرحة الحصاد لا تقدر بثمن، ورغم التعب والجهد والمنغصات والحصار، تبقى أيام الحصاد أياما سعيدة ينتظرها الفلاح من عام لآخر".هذا ما قاله الشقيقان عبد الهادي وعبدالجبار الغربي، من سكان قرية السيباط (20 كم شرقي مدينة الحسكة)، لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، خلال جولة على حقول "القمح" التي تتحلق حول القرية من الجهات الأربع.عبد الهادي وعبد الجبار كما فلاحي (السيباط)، باشروا حصاد محصول القمح بشقيه (المروي والبعل).وأضاف: "في هذه القرية التي عادة ما يزرع فيها الفلاحون القمح والشعير، ومع ارتفاع نسبة الهطول تضاعفت المساحات المزروعة، فذهب الفلاحون إلى إضافة المحاصيل العطرية "الكمون والعدس والكزبرة والحمص" إلى لائحة منتجاتهم... يقول عبد الهادي: "الحمد لله كانت المواسم مبشرة، وأرضت الفلاح".فرحة.. وغصةرغم فرحته العارمة، لم يخف عبد الجبار الغربي غصته من أسعار شراء الحبوب لهذا الموسم والتي لا تتوافق مع تكاليف الإنتاج الكبيرة، وقال لــ"سبوتنيك": "أسعار محصول الشعير المحددة في مراكز شراء مؤسسة الأعلاف الحكومية بــ2200 ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين هناك تجار يجولون القرى يشترون الكيلو الواحد بسعر 2400 ليرة سورية".واقترح الشاب عبد الجبار على المؤسسات الحكومية رفع سعر الشراء لو بنسبة قليلة حالياً وذلك لضمان شراء كامل أو الجزء الأكبر من الإنتاج لحماية قطاع مهم في حياة السوريين يوازي رغيف الخبز ألا وهو الثروة الحيوانية.الفلاحون كما أشجارهم.. متجذرون بالأرضبيّن رئيس الرابطة الفلاحية في قرية السيباط عبدالهادي الغربي لــ"سبوتنيك"، بأن لأبناء الريف علاقة قوية بالأرض و الزارعة، هنا في هذه القرية وفي القرى المحيطة وعلى الرغم من الارتباط بالعمل التدريسي أو الوظيفي يحافظ أبناء القرية على العمل الزراعي.وأوضح بأن الفلاحين كسبوا هذا العام توفير المواد العلفية لثرواتهم الحيوانية التي عانت خلال الموسمين الماضيين في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار الأعلاف في السوق السوداء، إضافة لتأمين الكميات الجيدة لتخزينها لاستخدمتها في عمليات البذار والفلاحة للموسم القادم، مع تأمين حاجاتهم من القمح التي توفر لهم مادة الخبز لهم لعوائلهم.مصاعب ومنغصاتأكد المزارع إدريس كراش لــ"سبوتنيك"، أن أهم المصاعب والمنغصات التي يعاني منها الفلاحين هذا الموسم هو حالة التنافسية في الأسعار بين مؤسسات الدولة السورية وما يسمى "الإدارة الذاتية" التي تقودها "قسد" مع وجود التجار الجوالين، يضاف لها أهم الصعاب هو المنع وعدم استطاعة الفلاح والمزارع بالوصول بإنتاجه إلى مراكز الدولة المحصورة فقط في مدينة القامشلي من قبل حواجز "قسد".وأوضح كراش بضرورة "توفير أكياس الخيش ومستلزمات الإنتاج والتسويق من قبل مؤسسات الدولة السورية لتشجيع الفلاحين على تسويق إنتاجهم بشكل أسرع وأكبر لمراكز الشراء الحكومية في المحافظة".وأكد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة السورية علي خلوف الجاسم لــ"سبوتنيك"، بأن المديرية قدرت إنتاج القمح من المساحة المزروعة للموسم الحالي، بكمية 677 ألف طن، بينما قدرت إنتاج الشعير بكمية 270 ألف طن من جميع المساحات الزراعية القابلة للحصاد في المحافظة (أي ما يعادل نصف الإنتاج الذي توقعته الحكومة السورية على مستوى البلاد).يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي وقوات "قسد" منعت فلاحي محافظة الحسكة من تسويق إنتاجهم إلى مراكز الدولة السورية خلال السنوات الماضية من خلال نشر الحواجز العسكرية على الطرقات العامة وفرض الضرائب المالية الباهظة عليهم.

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