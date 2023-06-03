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https://sputnikarabic.ae/20230603/رئيس-لجنة-الدوما-الروسي-للشؤون-الدولية-تركيا-تبقى-شريكا-رئيسيا-لروسيا---عاجل--1077713538.html
رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية: تركيا تبقى شريكا رئيسيا لروسيا
رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية: تركيا تبقى شريكا رئيسيا لروسيا
أكد رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، إن تركيا تبقى شريكا رئيسيا لروسيا، مشيرا إلى أن مجلس الدوما يأمل في توسيع التعاون، بما في ذلك... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T22:41+0000
2023-06-03T22:42+0000
روسيا
مجلس الدوما
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سلوتسكي على حسابه في "تليغرام": "في إطار الوفد الروسي برئاسة رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين شاركت في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تركيا تبقى شريكنا الرئيسي. ونأمل في توسيع التعاون، بما في ذلك البرلماني".يشار إلى أن رئيس مجلس "الدوما" أجرى محادثة قصيرة مع رئيس جمهورية تركيا أردوغان، بحثا خلاله لقاء الرئيس التركي مع رؤساء الوفود الأجنبية الذين وصلوا للمشاركة في المراسم.وتسلم أردوغان، يوم السبت، بروتوكول المجلس الأعلى للانتخابات بشأن الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد أن بدأ الرئيس التركي أداء اليمين في الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) لتركيا وتولى منصبه رسميا.وانتُخب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية لفترة جديدة، بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يدعو-نظيره-التركي-لزيارة-روسيا-1073777547.html
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روسيا, مجلس الدوما, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
روسيا, مجلس الدوما, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية: تركيا تبقى شريكا رئيسيا لروسيا

22:41 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 22:42 GMT 03.06.2023)
© Sputnik . Maksim Blinovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أكد رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، إن تركيا تبقى شريكا رئيسيا لروسيا، مشيرا إلى أن مجلس الدوما يأمل في توسيع التعاون، بما في ذلك البرلماني.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سلوتسكي على حسابه في "تليغرام": "في إطار الوفد الروسي برئاسة رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين شاركت في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تركيا تبقى شريكنا الرئيسي. ونأمل في توسيع التعاون، بما في ذلك البرلماني".
ونقل رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتهنئته إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة توليه رئاسة البلاد رسميا يوم السبت، حسبما أفاد المكتب الصحفي بمجلس الدوما للصحفيين.
يشار إلى أن رئيس مجلس "الدوما" أجرى محادثة قصيرة مع رئيس جمهورية تركيا أردوغان، بحثا خلاله لقاء الرئيس التركي مع رؤساء الوفود الأجنبية الذين وصلوا للمشاركة في المراسم.
وتسلم أردوغان، يوم السبت، بروتوكول المجلس الأعلى للانتخابات بشأن الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد أن بدأ الرئيس التركي أداء اليمين في الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) لتركيا وتولى منصبه رسميا.
فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو نظيره التركي لزيارة روسيا
20 فبراير, 15:15 GMT
وانتُخب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية لفترة جديدة، بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
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