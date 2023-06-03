رسميا... باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس والأخير يعلق
© AFP 2023الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي
© AFP 2023
أعلن نادي باريس سان جيرمان عن رحيل الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، مدافع الفريق، بنهاية الموسم الجاري.
ووجه باريس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، مساء الجمعة، الشكر إلى المدافع الإسباني وقائد ريال مدريد السابق، متمنيا له التوفيق في مشواره المقبل.
Le Paris Saint-Germain se réjouit d’avoir vu @SergioRamos défendre ses couleurs avec une telle détermination et lui souhaite très sincèrement le meilleur pour la suite de sa carrière. #MerciRamos 🔴🔵 pic.twitter.com/HFSR0kS4W8— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023
وبدوره، كتب راموس عبر حساباته في مواقع التواصل: "سأودع مرحلة أخرى من حياتي. وداعاً باريس سان جيرمان".
وأضاف المدافع الإسباني: "لا أعرف عدد الأماكن التي يمكن أن يشعر المرء فيها أنه بمنزله، لكن بدون شك، فإن سان جيرمان والجمهور والمدينة، هم كذلك بالنسبة لي".
وتابع: "شكراً لكم على عامين شاركت خلالهما بمنافسات مختلفة وبذلت خلالهما كل ما أستطيع. سأخوض تحديات جديدة، وأرتدي قميص فريق آخر".
Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol.— Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023
No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. pic.twitter.com/961LqCYvQc
وانضم راموس (37 عاماً) إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 قادماً من ريال مدريد الإسباني.
ووقع راموس عقدا مدته عامين، ينتهي بنهاية يونيو/حزيران الجاري.
راموس البالغ من العمر 37 عاما لعب بقميص الفريق الفرنسي 57 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا، وتلقى 7 إنذارات وتعرض للطرد مرتين، وتوج القائد بلقب الدوري الفرنسي مرتين.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخراً إلى أن النجم المخضرم قد ينتقل إلى الدوري السعودي.