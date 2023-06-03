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https://sputnikarabic.ae/20230603/رسميا-باريس-سان-جيرمان-يعلن-رحيل-راموس-والأخير-يعلق-1077697410.html
رسميا... باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس والأخير يعلق
رسميا... باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس والأخير يعلق
أعلن نادي باريس سان جيرمان عن رحيل الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، مدافع الفريق، بنهاية الموسم الجاري. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T10:08+0000
2023-06-03T10:08+0000
مجتمع
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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الأخبار
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ووجه باريس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، مساء الجمعة، الشكر إلى المدافع الإسباني وقائد ريال مدريد السابق، متمنيا له التوفيق في مشواره المقبل.وأضاف المدافع الإسباني: "لا أعرف عدد الأماكن التي يمكن أن يشعر المرء فيها أنه بمنزله، لكن بدون شك، فإن سان جيرمان والجمهور والمدينة، هم كذلك بالنسبة لي".وتابع: "شكراً لكم على عامين شاركت خلالهما بمنافسات مختلفة وبذلت خلالهما كل ما أستطيع. سأخوض تحديات جديدة، وأرتدي قميص فريق آخر".وانضم راموس (37 عاماً) إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 قادماً من ريال مدريد الإسباني.ووقع راموس عقدا مدته عامين، ينتهي بنهاية يونيو/حزيران الجاري.راموس البالغ من العمر 37 عاما لعب بقميص الفريق الفرنسي 57 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا، وتلقى 7 إنذارات وتعرض للطرد مرتين، وتوج القائد بلقب الدوري الفرنسي مرتين.وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخراً إلى أن النجم المخضرم قد ينتقل إلى الدوري السعودي.
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان, منوعات, الأخبار
رياضة, نادي باريس سان جيرمان, منوعات, الأخبار

رسميا... باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس والأخير يعلق

10:08 GMT 03.06.2023
© AFP 2023الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي
الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023
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أعلن نادي باريس سان جيرمان عن رحيل الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، مدافع الفريق، بنهاية الموسم الجاري.
ووجه باريس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، مساء الجمعة، الشكر إلى المدافع الإسباني وقائد ريال مدريد السابق، متمنيا له التوفيق في مشواره المقبل.

وبدوره، كتب راموس عبر حساباته في مواقع التواصل: "سأودع مرحلة أخرى من حياتي. وداعاً باريس سان جيرمان".

وأضاف المدافع الإسباني: "لا أعرف عدد الأماكن التي يمكن أن يشعر المرء فيها أنه بمنزله، لكن بدون شك، فإن سان جيرمان والجمهور والمدينة، هم كذلك بالنسبة لي".
وتابع: "شكراً لكم على عامين شاركت خلالهما بمنافسات مختلفة وبذلت خلالهما كل ما أستطيع. سأخوض تحديات جديدة، وأرتدي قميص فريق آخر".
وانضم راموس (37 عاماً) إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 قادماً من ريال مدريد الإسباني.
ووقع راموس عقدا مدته عامين، ينتهي بنهاية يونيو/حزيران الجاري.
راموس البالغ من العمر 37 عاما لعب بقميص الفريق الفرنسي 57 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا، وتلقى 7 إنذارات وتعرض للطرد مرتين، وتوج القائد بلقب الدوري الفرنسي مرتين.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخراً إلى أن النجم المخضرم قد ينتقل إلى الدوري السعودي.
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