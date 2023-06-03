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https://sputnikarabic.ae/20230603/زلزال-بقوة-55-درجات-يهز-منطقة-ماكا-في-بيرو-1077693516.html
زلزال بقوة 5.5 درجات يهز منطقة ماكا في بيرو
زلزال بقوة 5.5 درجات يهز منطقة ماكا في بيرو
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يوم السبت، بحدوث زلزال بقوة 5.5 درجات في منطقة ماكا في بيرو. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T04:41+0000
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وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على بُعد 9 كيلومترات جنوب شرقي المنطقة.وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
https://sputnikarabic.ae/20230531/زلزال-عنيف-بقوة-62-درجات-قبالة-الساحل-الجنوبي-لنيوزيلندا-1077600613.html
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زلزال, بيرو, أخبار بيرو, العالم
زلزال, بيرو, أخبار بيرو, العالم

زلزال بقوة 5.5 درجات يهز منطقة ماكا في بيرو

04:41 GMT 03.06.2023
© AFP 2023 / Ernesto Benavides / صور أرشيفية - تداعيات زلزال في بيرو، 17 أغسطس/ آب 2007
صور أرشيفية - تداعيات زلزال في بيرو، 17 أغسطس/ آب 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / Ernesto Benavides /
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يوم السبت، بحدوث زلزال بقوة 5.5 درجات في منطقة ماكا في بيرو.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على بُعد 9 كيلومترات جنوب شرقي المنطقة.
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