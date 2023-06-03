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زلزال قوي يضرب مدينة خراسان شمالي إيران
زلزال قوي يضرب مدينة خراسان شمالي إيران
تعرضت مدينة شوقان بمحافظة خراسان، شمالي إيران، اليوم السبت، إلى زلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T20:53+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن زلزال مدينة شوقان قد وقع، ظهر اليوم، بقوة 4 درجات، عند الساعة الثانية عشرة و53 دقيقة و51 ثانية ظهرا، وعلى عمق 11 كم عن سطح الأرض.وذكرت أن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية، غلام رضا شفيق، لم يشر إلى أن الزلزال قد تسبب في وقوع خسائر بشرية، مؤكدا أن زلزال شوقان لم يسجل أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.وأفاد المسؤول الإيراني بأن بؤرة الزلزال في مدينة شوقان قد وقعت عند منطقة التقاء خطي العرض الشمالي 37.27، والطول الشرقي 56.68 درجة، وأشار إلى أن فرق التقييم بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية قد توجهت إلى موقع الزلزال.وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1075416557.html
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الأخبار, إيران, أخبار إيران, زلزال
الأخبار, إيران, أخبار إيران, زلزال

زلزال قوي يضرب مدينة خراسان شمالي إيران

20:53 GMT 03.06.2023
© AFP 2023 / Iranian Red Crescentتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / Iranian Red Crescent
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تعرضت مدينة شوقان بمحافظة خراسان، شمالي إيران، اليوم السبت، إلى زلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن زلزال مدينة شوقان قد وقع، ظهر اليوم، بقوة 4 درجات، عند الساعة الثانية عشرة و53 دقيقة و51 ثانية ظهرا، وعلى عمق 11 كم عن سطح الأرض.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران
1 أبريل, 19:19 GMT
وذكرت أن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية، غلام رضا شفيق، لم يشر إلى أن الزلزال قد تسبب في وقوع خسائر بشرية، مؤكدا أن زلزال شوقان لم يسجل أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
وأفاد المسؤول الإيراني بأن بؤرة الزلزال في مدينة شوقان قد وقعت عند منطقة التقاء خطي العرض الشمالي 37.27، والطول الشرقي 56.68 درجة، وأشار إلى أن فرق التقييم بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية قد توجهت إلى موقع الزلزال.
وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
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