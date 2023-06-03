https://sputnikarabic.ae/20230603/زلزال-قوي-يضرب-مدينة-خراسان-شمالي-إيران-1077712978.html
زلزال قوي يضرب مدينة خراسان شمالي إيران
زلزال قوي يضرب مدينة خراسان شمالي إيران
تعرضت مدينة شوقان بمحافظة خراسان، شمالي إيران، اليوم السبت، إلى زلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T20:53+0000
2023-06-03T20:53+0000
2023-06-03T20:53+0000
الأخبار
إيران
أخبار إيران
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064603613_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7e27a92ccd60fbce013aee330f3cce40.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن زلزال مدينة شوقان قد وقع، ظهر اليوم، بقوة 4 درجات، عند الساعة الثانية عشرة و53 دقيقة و51 ثانية ظهرا، وعلى عمق 11 كم عن سطح الأرض.وذكرت أن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية، غلام رضا شفيق، لم يشر إلى أن الزلزال قد تسبب في وقوع خسائر بشرية، مؤكدا أن زلزال شوقان لم يسجل أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.وأفاد المسؤول الإيراني بأن بؤرة الزلزال في مدينة شوقان قد وقعت عند منطقة التقاء خطي العرض الشمالي 37.27، والطول الشرقي 56.68 درجة، وأشار إلى أن فرق التقييم بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية قد توجهت إلى موقع الزلزال.وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1075416557.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064603613_116:0:2783:2000_1920x0_80_0_0_c8eedde490b808e556c027ba45595549.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, إيران, أخبار إيران, زلزال
الأخبار, إيران, أخبار إيران, زلزال
زلزال قوي يضرب مدينة خراسان شمالي إيران
تابعنا عبر
تعرضت مدينة شوقان بمحافظة خراسان، شمالي إيران، اليوم السبت، إلى زلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن زلزال مدينة شوقان قد وقع، ظهر اليوم، بقوة 4 درجات، عند الساعة الثانية عشرة و53 دقيقة و51 ثانية ظهرا، وعلى عمق 11 كم عن سطح الأرض.
وذكرت أن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية،
غلام رضا شفيق، لم يشر إلى أن الزلزال قد تسبب في وقوع خسائر بشرية، مؤكدا أن زلزال شوقان لم يسجل أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
وأفاد المسؤول الإيراني بأن بؤرة الزلزال في مدينة شوقان قد وقعت عند منطقة التقاء خطي العرض الشمالي 37.27، والطول الشرقي 56.68 درجة، وأشار إلى أن فرق التقييم بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية قد توجهت إلى موقع الزلزال.
وشهدت إيران أعنف زلزال دموية
في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.