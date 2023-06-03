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زيلينسكي يكشف خشية بعض دول الناتو قبول أوكرانيا في الحلف بسبب روسيا
زيلينسكي يكشف خشية بعض دول الناتو قبول أوكرانيا في الحلف بسبب روسيا
كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بعض دول "الناتو" تخشى روسيا لدرجة أنها لا تريد انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان من... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T11:04+0000
2023-06-03T11:04+0000
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وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وقال فيها: "أعتقد أن بعض دول الناتو خائفة جدًا من روسيا لدرجة أنها لا تريد قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف. إذا لم يتم منح القبول للانضمام إلى الناتو في ليتوانيا، لا فائدة من حضور أوكرانيا هذه القمة". وأكد زيلينسكي أنه لا يدرك فعلاً موقف دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو.وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع.وأشار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.
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زيلينسكي يكشف خشية بعض دول الناتو قبول أوكرانيا في الحلف بسبب روسيا

11:04 GMT 03.06.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بعض دول "الناتو" تخشى روسيا لدرجة أنها لا تريد انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان من المنطقي المشاركة في قمة يوليو/تموز.
وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وقال فيها: "أعتقد أن بعض دول الناتو خائفة جدًا من روسيا لدرجة أنها لا تريد قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف. إذا لم يتم منح القبول للانضمام إلى الناتو في ليتوانيا، لا فائدة من حضور أوكرانيا هذه القمة".
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وأكد زيلينسكي أنه لا يدرك فعلاً موقف دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع.
وأشار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.
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