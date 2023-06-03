https://sputnikarabic.ae/20230603/زيلينسكي-يكشف-خشية-بعض-دول-الناتو-قبول-أوكرانيا-في-الحلف-بسبب-روسيا-1077698013.html
زيلينسكي يكشف خشية بعض دول الناتو قبول أوكرانيا في الحلف بسبب روسيا
زيلينسكي يكشف خشية بعض دول الناتو قبول أوكرانيا في الحلف بسبب روسيا
كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بعض دول "الناتو" تخشى روسيا لدرجة أنها لا تريد انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان من... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T11:04+0000
2023-06-03T11:04+0000
2023-06-03T11:04+0000
العالم
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وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وقال فيها: "أعتقد أن بعض دول الناتو خائفة جدًا من روسيا لدرجة أنها لا تريد قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف. إذا لم يتم منح القبول للانضمام إلى الناتو في ليتوانيا، لا فائدة من حضور أوكرانيا هذه القمة". وأكد زيلينسكي أنه لا يدرك فعلاً موقف دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو.وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع.وأشار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.
https://sputnikarabic.ae/20230602/زيلينسكي-يشتكي-قلة-الباتريوت-1077686734.html
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العالم
زيلينسكي يكشف خشية بعض دول الناتو قبول أوكرانيا في الحلف بسبب روسيا
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كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بعض دول "الناتو" تخشى روسيا لدرجة أنها لا تريد انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان من المنطقي المشاركة في قمة يوليو/تموز.
وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وقال فيها: "أعتقد أن بعض دول الناتو خائفة جدًا من روسيا لدرجة أنها لا تريد قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف. إذا لم يتم منح القبول للانضمام إلى الناتو في ليتوانيا، لا فائدة من حضور أوكرانيا هذه القمة".
وأكد زيلينسكي أنه لا يدرك فعلاً موقف دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع.
وأشار مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.