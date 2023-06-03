https://sputnikarabic.ae/20230603/سلطات-بيلغورود-القوات-الأوكرانية-أطلقت-371-قذيفة-مدفعية-على-المنطقة-وتم-تسجيل-عدة-إصابات-1077698340.html

سلطات بيلغورود: القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة مدفعية على المنطقة وتم تسجيل عدة إصابات

سلطات بيلغورود: القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة مدفعية على المنطقة وتم تسجيل عدة إصابات

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة ثمانية مواطنين بجروح... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T11:10+0000

2023-06-03T11:10+0000

2023-06-03T11:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قال غلادكوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق 371 وحدة من الذخيرة المختلفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين كانتا داخل سيارة عابرة على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان".ولفت غلادكوف إلى أن هناك 8 إصابات أخرى جراء القصف الأوكراني تم إدخال 6 حالات منها إلى المستشفى.وبحسب غلادكوف، انقطعت الكهرباء عن المنطقة، وأدى ذلك إلى انقطاع إمدادات المياه في المدينة. وأضاف غلادكوف أن نحو 37 قذيفة مدفعية أطلقت باتجاه بلدة موروم. ونتيجة لذلك، لحقت أضرار بـ 11 منزلا، احترق عدد منهم بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20230602/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تنفي-معلومات-حول-محاولة-اختراق-من-قبل-مخربين-أوكرانيين-1077669811.html

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