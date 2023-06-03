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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230603/سلطات-بيلغورود-القوات-الأوكرانية-أطلقت-371-قذيفة-مدفعية-على-المنطقة-وتم-تسجيل-عدة-إصابات-1077698340.html
سلطات بيلغورود: القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة مدفعية على المنطقة وتم تسجيل عدة إصابات
سلطات بيلغورود: القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة مدفعية على المنطقة وتم تسجيل عدة إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة ثمانية مواطنين بجروح... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T11:10+0000
2023-06-03T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال غلادكوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق 371 وحدة من الذخيرة المختلفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين كانتا داخل سيارة عابرة على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان".ولفت غلادكوف إلى أن هناك 8 إصابات أخرى جراء القصف الأوكراني تم إدخال 6 حالات منها إلى المستشفى.وبحسب غلادكوف، انقطعت الكهرباء عن المنطقة، وأدى ذلك إلى انقطاع إمدادات المياه في المدينة. وأضاف غلادكوف أن نحو 37 قذيفة مدفعية أطلقت باتجاه بلدة موروم. ونتيجة لذلك، لحقت أضرار بـ 11 منزلا، احترق عدد منهم بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230602/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تنفي-معلومات-حول-محاولة-اختراق-من-قبل-مخربين-أوكرانيين-1077669811.html
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سلطات بيلغورود: القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة مدفعية على المنطقة وتم تسجيل عدة إصابات

11:10 GMT 03.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة ثمانية مواطنين بجروح مختلفة ونقل ستة منهم إلى المستشفى للعلاج.
قال غلادكوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق 371 وحدة من الذخيرة المختلفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين كانتا داخل سيارة عابرة على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان".
ولفت غلادكوف إلى أن هناك 8 إصابات أخرى جراء القصف الأوكراني تم إدخال 6 حالات منها إلى المستشفى.
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
سلطات مقاطعة بيلغورود تنفي معلومات حول محاولة جديدة لمخربين أوكرانيين اختراق المنطقة
أمس, 10:13 GMT
وبحسب غلادكوف، انقطعت الكهرباء عن المنطقة، وأدى ذلك إلى انقطاع إمدادات المياه في المدينة.
وأضاف غلادكوف أن نحو 37 قذيفة مدفعية أطلقت باتجاه بلدة موروم. ونتيجة لذلك، لحقت أضرار بـ 11 منزلا، احترق عدد منهم بالكامل.
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