https://sputnikarabic.ae/20230603/سلطات-بيلغورود-القوات-الأوكرانية-أطلقت-371-قذيفة-مدفعية-على-المنطقة-وتم-تسجيل-عدة-إصابات-1077698340.html
سلطات بيلغورود: القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة مدفعية على المنطقة وتم تسجيل عدة إصابات
سلطات بيلغورود: القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة مدفعية على المنطقة وتم تسجيل عدة إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة ثمانية مواطنين بجروح... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T11:10+0000
2023-06-03T11:10+0000
2023-06-03T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412578_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_68f8935ed05a3cbfc4730226a11733dd.jpg
قال غلادكوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق 371 وحدة من الذخيرة المختلفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين كانتا داخل سيارة عابرة على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان".ولفت غلادكوف إلى أن هناك 8 إصابات أخرى جراء القصف الأوكراني تم إدخال 6 حالات منها إلى المستشفى.وبحسب غلادكوف، انقطعت الكهرباء عن المنطقة، وأدى ذلك إلى انقطاع إمدادات المياه في المدينة. وأضاف غلادكوف أن نحو 37 قذيفة مدفعية أطلقت باتجاه بلدة موروم. ونتيجة لذلك، لحقت أضرار بـ 11 منزلا، احترق عدد منهم بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230602/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تنفي-معلومات-حول-محاولة-اختراق-من-قبل-مخربين-أوكرانيين-1077669811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412578_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_703eecd1cb99c2f631f233162140960a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات بيلغورود: القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة مدفعية على المنطقة وتم تسجيل عدة إصابات
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت 371 قذيفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة ثمانية مواطنين بجروح مختلفة ونقل ستة منهم إلى المستشفى للعلاج.
قال غلادكوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق 371 وحدة من الذخيرة المختلفة على مدينة شيبيكينو، ما أدى إلى مقتل امرأتين كانتا داخل سيارة عابرة على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان".
ولفت غلادكوف إلى أن هناك 8 إصابات أخرى جراء القصف الأوكراني تم إدخال 6 حالات منها إلى المستشفى.
وبحسب غلادكوف، انقطعت الكهرباء عن المنطقة، وأدى ذلك إلى انقطاع إمدادات المياه في المدينة.
وأضاف غلادكوف أن نحو 37 قذيفة مدفعية أطلقت باتجاه بلدة موروم. ونتيجة لذلك، لحقت أضرار بـ 11 منزلا، احترق عدد منهم بالكامل.