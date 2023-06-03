https://sputnikarabic.ae/20230603/سويسرا-قراصنة-يسرقون-بيانات-الشرطة-والجمارك-1077709639.html
سويسرا.. قراصنة يسرقون بيانات الشرطة والجمارك
سويسرا.. قراصنة يسرقون بيانات الشرطة والجمارك
نشر قراصنة (هاكزر) بيانات من المكتب الفيدرالي للشرطة السويسرية (Fedpol) والمكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود (FOCBS) على الشبكة المظلمة بعد استغلال ثغرة أمنية... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T17:15+0000
2023-06-03T17:15+0000
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وبحسب صحيفة Le Temps، فإن شرطة الكانتونات والجيش هم أيضًا ضحايا غير مباشر للهجوم الإلكتروني.تقول الصحيفة إن الهجوم غير المسبوق يسلط الضوء على ضعف مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات، على ما نقلت "سويس إنفو".وأكد المكتب الفيدرالي للشرطة ومكتب الجمارك الفيدرالي نشر البيانات، لكنهما قللا من حجم الضرر.واستهدف "هجوم الفدية" شركة "إكسبلاين" Xplain، التي تضم بين عملائها العديد من دوائر الإدارة الفيدرالية في سويسرا.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الجيش قوله إن "السلطات المدنية فتحت إجراءات جنائية بشأن عملية القرصنة. وتحقق الشرطة في الأمر"، مشيرا إلى أنه يستخدم "حلا برمجيا من إكسبلاين منذ عدة سنوات" ويتم تشغيله "عبر خوادم الاتحاد الخاصة".وشدد المتحدث على أن الهجوم لم يطال نظام الجيش، ولم يسفر عن تسرب بيانات من أنظمته.من جانبه، نفى أندرياس لوفينغر مدير "إكسبلاين" وجود أي اتصال بين الشركة والقراصنة، مؤكدا "لن ندفع فدية".وقال إنه طلب المساعدة من المركز الوطني للأمن السيبراني في أعقاب الهجوم الإلكتروني، مضيفا "لن نتمكن من تحديد توقيت الهجوم بدقة وحجم سرقة البيانات قبل أن تنشر السلطات المعلومات".وشهدت سويسرا عددًا متزايدًا من الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات على السلطات المحلية وعيادات الأطباء وشركات الإعلام والشركات الاقتصادية العملاقة مثل ABB وSwissport.
https://sputnikarabic.ae/20230602/برلمان-سويسرا-يرفض-مشروع-قانون-يتيح-نقل-أسلحة-لأوكرانيا-1077666419.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
سويسرا.. قراصنة يسرقون بيانات الشرطة والجمارك
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نشر قراصنة (هاكزر) بيانات من المكتب الفيدرالي للشرطة السويسرية (Fedpol) والمكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود (FOCBS) على الشبكة المظلمة بعد استغلال ثغرة أمنية على خوادم الشركة المستضيفة.
وبحسب صحيفة Le Temps، فإن شرطة الكانتونات والجيش هم أيضًا ضحايا غير مباشر للهجوم الإلكتروني.
تقول الصحيفة إن الهجوم غير المسبوق
يسلط الضوء على ضعف مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات، على ما نقلت "سويس إنفو".
وأكد المكتب الفيدرالي للشرطة ومكتب الجمارك الفيدرالي نشر البيانات، لكنهما قللا من حجم الضرر.
واستهدف "هجوم الفدية" شركة "إكسبلاين" Xplain، التي تضم بين عملائها العديد من دوائر الإدارة الفيدرالية في سويسرا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الجيش قوله إن "السلطات المدنية فتحت إجراءات جنائية بشأن عملية القرصنة. وتحقق الشرطة في الأمر"، مشيرا إلى أنه يستخدم "حلا برمجيا من إكسبلاين منذ عدة سنوات" ويتم تشغيله "عبر خوادم الاتحاد الخاصة".
وشدد المتحدث على أن الهجوم لم يطال نظام الجيش، ولم يسفر عن تسرب بيانات من أنظمته.
من جانبه، نفى أندرياس لوفينغر مدير "إكسبلاين" وجود أي اتصال بين الشركة والقراصنة، مؤكدا "لن ندفع فدية".
وقال إنه طلب المساعدة من المركز الوطني للأمن السيبراني في أعقاب الهجوم الإلكتروني
، مضيفا "لن نتمكن من تحديد توقيت الهجوم بدقة وحجم سرقة البيانات قبل أن تنشر السلطات المعلومات".
وشهدت سويسرا
عددًا متزايدًا من الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات على السلطات المحلية وعيادات الأطباء وشركات الإعلام والشركات الاقتصادية العملاقة مثل ABB وSwissport.