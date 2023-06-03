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https://sputnikarabic.ae/20230603/شولتس-يتلقى-صيحات-الاستهجان-من-الجمهور-بسبب-أوكرانيا-فيديو-1077695929.html
شولتس يتلقى صيحات الاستهجان من الجمهور بسبب أوكرانيا... فيديو
شولتس يتلقى صيحات الاستهجان من الجمهور بسبب أوكرانيا... فيديو
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن حشدا من المواطنين الألمان أطلقوا صيحات الاستهجان ضد المستشار الألماني، أولاف شولتس، وذلك خلال مهرجان للحزب الاشتراكي الديمقراطي في... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T08:53+0000
2023-06-03T08:53+0000
العالم
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ونُشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة إطلاق الحشود صيحات استهجان ضد الخطاب السياسي للمستشار الألماني خلال الفعالية، واصفين إياه بـ "المثير للحرب" و"الكذاب" و"اللص"، وذلك بعد دخوله المنصة لإلقاء خطابه.وواجه شولتس ردات فعل غاضبة واستياء من المواطنين، فاضطر إلى تكريس خطابه لتبرير مساعدته لأوكرانيا، لكن خطابه كله كان مصحوبا بصرخات غاضبة من الجمهور.وحاول رئيس وزراء مقاطعة براندنبورغ، ديتمار فوديكي، تهدئة الجمهور عبر إلقاء اللوم على موسكو في ما يحصل في أوكرانيا، لكن ذلك لم يوقف الجمهور عن ترديد الشعارات.
https://sputnikarabic.ae/20230128/شولتز-ألمانيا-تتكيف-بسرعة-مع-واقع-جديد-لا-يوجد-فيه-تعاون-مع-روسيا-1072822017.html
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شولتس يتلقى صيحات الاستهجان من الجمهور بسبب أوكرانيا... فيديو

08:53 GMT 03.06.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن حشدا من المواطنين الألمان أطلقوا صيحات الاستهجان ضد المستشار الألماني، أولاف شولتس، وذلك خلال مهرجان للحزب الاشتراكي الديمقراطي في فالكنزي، واتهموه بالتحريض على الحرب.
ونُشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة إطلاق الحشود صيحات استهجان ضد الخطاب السياسي للمستشار الألماني خلال الفعالية، واصفين إياه بـ "المثير للحرب" و"الكذاب" و"اللص"، وذلك بعد دخوله المنصة لإلقاء خطابه.
وواجه شولتس ردات فعل غاضبة واستياء من المواطنين، فاضطر إلى تكريس خطابه لتبرير مساعدته لأوكرانيا، لكن خطابه كله كان مصحوبا بصرخات غاضبة من الجمهور.
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
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وحاول رئيس وزراء مقاطعة براندنبورغ، ديتمار فوديكي، تهدئة الجمهور عبر إلقاء اللوم على موسكو في ما يحصل في أوكرانيا، لكن ذلك لم يوقف الجمهور عن ترديد الشعارات.
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