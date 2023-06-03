https://sputnikarabic.ae/20230603/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-و9-مناطق-أخرى---عاجل-1077713700.html
صفارات الإنذار تدوّي في العاصمة الأوكرانية كييف و9 مناطق أخرى
صفارات الإنذار تدوّي في العاصمة الأوكرانية كييف و9 مناطق أخرى
دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وتسع مناطق أخرى في أوكرانيا، وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية بوزارة التطوير الرقمي في البلاد. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T23:32+0000
2023-06-03T23:32+0000
2023-06-03T23:48+0000
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وبحسب الخريطة، تم الإعلان عن الإنذار في منطقتي تشيرنيهيف وسومي في الساعة 00.14 (يتزامن مع توقيت موسكو).في الساعة 1.01، أعلن أيضًا عن إنذار في منطقة بولتافا، وبعدها نصف ساعة صدر تحذير في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف، بعد ذلك بقليل أيضا دوت الصفارات في مناطق نيكولاييف وأوديسا وتشيركاسي وكيروفوغراد.في الساعة 1.48 تم الإعلان عن حالة تأهب لغارة جوية في العاصمة كييف.كما تم الإعلان عن الإنذار في منطقتي زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وقفت خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. منذ ذلك الحين ، تم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم ، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-صواريخ-أطلقتها-القوات-الأوكرانية-على-بيرديانسك-1077709823.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, صفارات الإنذار, أخبار كييف, كييف
أخبار أوكرانيا, العالم, صفارات الإنذار, أخبار كييف, كييف
صفارات الإنذار تدوّي في العاصمة الأوكرانية كييف و9 مناطق أخرى
23:32 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 23:48 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وتسع مناطق أخرى في أوكرانيا، وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية بوزارة التطوير الرقمي في البلاد.
وبحسب الخريطة، تم الإعلان عن الإنذار في منطقتي تشيرنيهيف وسومي
في الساعة 00.14 (يتزامن مع توقيت موسكو).
في الساعة 1.01، أعلن أيضًا عن إنذار في منطقة بولتافا، وبعدها نصف ساعة صدر تحذير في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف، بعد ذلك بقليل أيضا دوت الصفارات في مناطق نيكولاييف وأوديسا وتشيركاسي وكيروفوغراد.
كما تم الإعلان عن الإنذار في منطقتي زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وقفت خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. منذ ذلك الحين ، تم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم ، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.