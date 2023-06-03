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https://sputnikarabic.ae/20230603/فرنسا-تدعو-إلى-رفع-الحصانة-عن-السفير-اللبناني-في-باريس-المتهم-بقضايا-اغتصاب-1077698924.html
فرنسا تدعو إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس المتهم بقضايا اغتصاب
فرنسا تدعو إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس المتهم بقضايا اغتصاب
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وزارة الخارجية الفرنسية دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان، لتسهيل التحقيق الذي يطاله... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T11:36+0000
2023-06-03T11:36+0000
العالم
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وبحسب صحيفة "ليبنانون ديبايت"، فقد "طالبت وزارة الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية برفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان، لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة بحق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية".وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة، في تعليق لوكالة "فرانس برس" إلى أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".وأوضحت "فرانس برس"، يوم الجمعة، أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا، بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة، يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكاوى تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة.يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى أمس الجمعة، في حديثٍ لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.
https://sputnikarabic.ae/20230521/صحيفة-عبرية-مسؤولون-فرنسيون-يقاطعون-وزير-المال-الإسرائيلي-خلال-مؤتمر-دولي-في-باريس-1077285288.html
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العالم

فرنسا تدعو إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس المتهم بقضايا اغتصاب

11:36 GMT 03.06.2023
© Sputnik . Dominique Boutin / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات على تعديل قانون "الأمن الوطني"، والذي ينص بشكل خاص على توسيع صلاحيات الشرطة، وضد مشروع قانون يمنع نشر صور أفراد الشرطة، باريس، فرنسا 21 نوفمبر 2020
احتجاجات على تعديل قانون الأمن الوطني، والذي ينص بشكل خاص على توسيع صلاحيات الشرطة، وضد مشروع قانون يمنع نشر صور أفراد الشرطة، باريس، فرنسا 21 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Dominique Boutin
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وزارة الخارجية الفرنسية دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان، لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنف متعمدة.
وبحسب صحيفة "ليبنانون ديبايت"، فقد "طالبت وزارة الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية برفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان، لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة بحق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
صحيفة عبرية: مسؤولون فرنسيون يقاطعون وزير المال الإسرائيلي خلال مؤتمر دولي في باريس
21 مايو, 16:00 GMT
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة، في تعليق لوكالة "فرانس برس" إلى أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".
وأوضحت "فرانس برس"، يوم الجمعة، أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا، بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة، يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكاوى تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة.
يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى أمس الجمعة، في حديثٍ لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.
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