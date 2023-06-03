https://sputnikarabic.ae/20230603/لافروف-الغرب-يحاول-تزييف-التاريخ-لإحداث-انقسامات-بين-الشعبين-الروسي-والبيلاروسي-1077696418.html
لافروف: الغرب يحاول تزييف التاريخ لإحداث انقسامات بين الشعبين الروسي والبيلاروسي
لافروف: الغرب يحاول تزييف التاريخ لإحداث انقسامات بين الشعبين الروسي والبيلاروسي
اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هدف الغرب في تزوير الحقائق التاريخية واضح هو تعزيز الخلاف بين "الشعبين الشقيقين" الروسي والبيلاروسي والعمل على... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T09:41+0000
2023-06-03T09:41+0000
2023-06-03T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لافروف بهذا الصدد: "اليوم، لا يترك الغرب الجماعي أي محاولات لتزييف التاريخ بشكل ساخر، وتتم إعادة كتابة التاريخ في الكتب المدرسية وتشويه الحقائق". وأضاف: "كما يتم هدم الآثار التاريخية للحرب (النصب التذكارية السوفييتية التي تمجد التضحيات إبان الحرب العالمية الثانية) والهدف واضح - زرع العداء بين الأعراق والأديان، وتأجيج الشوفينية والخلافات بين الشعبين الروسي والبيلاروسي على أمل منهم بإضعاف دولة الاتحاد".وأشار لافروف، في كلمة وجهها للمشاركين في منتدى المؤرخين الروسي البيلاروسي، إلى أنه "لا يمكن مواجهة هذه (الادعاءات) إلا من خلال إعادة تكوين صورة موضوعية للماضي".
https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-قضايا-الأمن-والدفاع-في-دولة-الاتحاد-1075601218.html
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روسيا
لافروف: الغرب يحاول تزييف التاريخ لإحداث انقسامات بين الشعبين الروسي والبيلاروسي
09:41 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 10:22 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هدف الغرب في تزوير الحقائق التاريخية واضح هو تعزيز الخلاف بين "الشعبين الشقيقين" الروسي والبيلاروسي والعمل على إضعاف دولة الاتحاد.
وقال لافروف بهذا الصدد: "اليوم، لا يترك الغرب الجماعي أي محاولات لتزييف التاريخ بشكل ساخر، وتتم إعادة كتابة التاريخ في الكتب المدرسية وتشويه الحقائق".
وأضاف: "كما يتم هدم الآثار التاريخية للحرب (النصب التذكارية السوفييتية التي تمجد التضحيات إبان الحرب العالمية الثانية) والهدف واضح - زرع العداء بين الأعراق والأديان، وتأجيج الشوفينية والخلافات بين الشعبين الروسي والبيلاروسي على أمل منهم بإضعاف دولة الاتحاد".
وأشار لافروف، في كلمة وجهها للمشاركين في منتدى المؤرخين الروسي البيلاروسي، إلى أنه "لا يمكن مواجهة هذه (الادعاءات) إلا من خلال إعادة تكوين صورة موضوعية للماضي".