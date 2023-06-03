https://sputnikarabic.ae/20230603/ميدفيديف-لن-تكون-هناك-عودة-إلى-الماضي-الأوروبي-المشرق-1077695826.html
ميدفيديف: لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي "المشرق"
ميدفيديف: لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي "المشرق"
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، إنه لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي "المشرق"، مضيفا أن روسيا حاليا بلد مختلف تماما. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T08:16+0000
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وأضاف ميدفيديف على قناته في "تلغرام"، أن "هناك شيء واحد مؤكد يمكنني قوله، لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي "المشرق" بالنسبة لهم".وعن عودة العلاقات بين روسيا وأوروبا، أكد ميدفيديف أن "أولئك الذين نسوا مواطنينا الذين ماتوا هم وحدهم الذين يمكنهم أن يحلموا بالعودة إلى "عائلة أوروبية صديقة".وأردف "القادة والأحزاب والحكومات يأتون ويذهبون، لكن الذاكرة والقيم المرتبطة بالدم تبقى لفترة طويلة جدا، لعقود، في بعض الأحيان لعدة قرون".
https://sputnikarabic.ae/20230601/ميدفيديف-يجب-القضاء-على-النظام-الأوكراني-لأنهم-يتصرفون-كإرهابيون---عاجل-1077653433.html
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ميدفيديف: لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي "المشرق"
08:16 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، إنه لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي "المشرق"، مضيفا أن روسيا حاليا بلد مختلف تماما.
وأضاف
ميدفيديف على قناته في "تلغرام"، أن "هناك شيء واحد مؤكد يمكنني قوله، لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي "المشرق" بالنسبة لهم".
وتابع: "ليس فقط لأنهم لا يحبوننا هناك ولا ينتظروننا. ولكنهم في أوروبا لا يستطيعون، ولا يريدون فهم حقيقة واحدة بسيطة، ألا وهي أن "روسيا اليوم بلد مختلف تماما مقارنة بفترة ما قبل الحرب".
وعن عودة العلاقات بين روسيا وأوروبا، أكد ميدفيديف أن "أولئك الذين نسوا مواطنينا الذين ماتوا هم وحدهم الذين يمكنهم أن يحلموا بالعودة إلى "عائلة أوروبية صديقة".
وأردف "القادة والأحزاب والحكومات يأتون ويذهبون، لكن الذاكرة والقيم المرتبطة بالدم تبقى لفترة طويلة جدا، لعقود، في بعض الأحيان لعدة قرون".
وواصل: "هذه الذاكرة لن يستطيع أي قادة جدد تغييرها أو محوها"، مضيفا: "لسوء الحظ، هناك ضحايا من المدنيين والجنود الروس".