https://sputnikarabic.ae/20230603/نتنياهو-لوزرائه-الهجوم-على-الحدود-حدث-استثنائي-ولا-يمثل-التعاون-مع-مصر-1077706316.html
نتنياهو لوزرائه: الهجوم على الحدود حدث استثنائي ولا يمثل التعاون مع مصر
نتنياهو لوزرائه: الهجوم على الحدود حدث استثنائي ولا يمثل التعاون مع مصر
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه، أن الحادث على الحدود المصرية "استثنائي" ولا يعبر عن التعاون مع مصر. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T13:52+0000
2023-06-03T13:52+0000
2023-06-03T13:52+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عقب هجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر من الجيش الإسرائيلي وإصابة رابع فضلا عن مقتل منفذ الهجوم والذي تقول إسرائيل إن شرطيا مصريا نفذه بعد تسلله عبر الحدود بين البلدين.وقالت هيئة البث: "أبلغ مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الوزراء في حكومته أن الحادث على الحدود المصرية استثنائي ولا يمثل التعاون الأمني والعمل المشترك لإسرائيل ومصر في الحفاظ على الأمن في منطقة الحدود".وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-جندي-ثالث-نتيجة-إطلاق-نار-قرب-الحدود-مع-مصر-1077699630.html
https://sputnikarabic.ae/20230603/الجيش-المصري-مقتل-فرد-تأمين-و3-جنود-إسرائيليين-خلال-مطاردة-مهربي-مخدرات---عاجل-1077701578.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
نتنياهو لوزرائه: الهجوم على الحدود حدث استثنائي ولا يمثل التعاون مع مصر
تابعنا عبر
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه، أن الحادث على الحدود المصرية "استثنائي" ولا يعبر عن التعاون مع مصر.
جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عقب هجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر من الجيش الإسرائيلي وإصابة رابع فضلا عن مقتل منفذ الهجوم والذي تقول إسرائيل إن شرطيا مصريا نفذه بعد تسلله عبر الحدود بين البلدين.
وقالت هيئة البث
: "أبلغ مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الوزراء في حكومته أن الحادث على الحدود المصرية استثنائي ولا يمثل التعاون الأمني والعمل المشترك لإسرائيل ومصر في الحفاظ على الأمن في منطقة الحدود".
وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن الجيش الإسرائيلي
، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".
من جانبه أعلن الجيش المصري
، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.