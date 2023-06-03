https://sputnikarabic.ae/20230603/هل-تنجح-المبادرة-المصرية-القطرية-في-منع-انهيار-الوضع-داخل-السودان؟-1077700398.html

هل تنجح المبادرة المصرية القطرية في منع انهيار الوضع داخل السودان؟

هل تنجح المبادرة المصرية القطرية في منع انهيار الوضع داخل السودان؟

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة السودانيين وللتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة عليهم،... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T12:30+0000

2023-06-03T12:30+0000

2023-06-03T12:30+0000

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هل تنجح المبادرة المصرية القطرية في منع انهيار الوضع في السودان؟ هل تنجح المبادرة المصرية القطرية في منع انهيار الوضع في السودان؟

وتم الاتفاق على إطلاق هذه المبادرة المشتركة "على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية لها"، وشدد الرئيس السيسي والأمير تميم على أهمية العمل المكثّف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال.في الأثناء، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم السبت، قرارا يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لمدة عام واحد.تمديد مهمة البعثة الأممية جاء دون تغيير في صلاحيتها أو مهمتها الأساسية وأكد المجلس في بيان استمرار التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور علي الهيل، إنوأوضح أن "هناك تنسيق مستمر بين قطر والسعودية ومصر، كما أن قطر لها كلمة إجماع في الداخل السوداني سواء من الدعم السريع أو الجيش، وقد رحب المستوى الرسمي في السودان بالمبادرة نظرا لأنها ستزيل عن الجيش الكثير من الأعباء".من جانبه، أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير وائل نصر، أن "تمديد مهمة البعثة الأممية لن يشكل فارقا في الأزمة"، مشيرا إلى أن "وجود العديد من المبادرات لوقف اطلاق النار والإغاثة ليس حلا للأزمة ويمثل دورانا حول الموضوع الرئيسي".وتابع أن "ما يحدث في السودان ليس خلافا سياسيا بين قوتين أو صراع على سلطة وإنما أمر يدبر له منذ فترة"، مضيفا أن "التوصيف الحقيقي له هو أنه صراع أطماع على الموارد من فئات قبلية تمتد في خمس دول محيطة بالسودان تدعم حميدتي، لكن هذه الفئات تلقي دعما ماليا ولوجستيا كبيرا من كل من إسرائيل وإثيوبيا ودولة خليجية"، على حد قوله.من جهها، أكدت خبيرة الشؤون الأفريقية، الدكتورة أسماء الحسيني، أنوشددت الحسيني على أن تنسيق الجهود العربية أمر ضروري، معتبرة أن مصر هي جزء من الآلية العربية التي أنشأتها جامعة الدول العربية للتواصل مع الأطراف، كما أن قطر لها علاقات أيضا بأطراف النزاع منذ محاولتها حل أزمة دارفور واستضافتها الفئات المتقاتلة، وهو ما يؤهلها للمشاركة في الوساطة خاصة أن تفاقم الأمور في السودان ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة العربية برمتها ما يتطلب تضافر الجهود لحل الأزمة.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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