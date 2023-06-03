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وزير الخارجية السوري يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية
وزير الخارجية السوري يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية
يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T10:26+0000
2023-06-03T10:26+0000
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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية.وأضاف الصحاف أن المقداد سيبدأ برنامج زيارته، غدا الأحد.وأشار إلى أن الزيارة تتضمن لقاء الوزير السوري بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.وأوضح الصحاف أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.كما سيناقش الوزيران أيضا "سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".
https://sputnikarabic.ae/20230518/العراق-أسهمنا-بشكل-فاعل-في-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1077189285.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية السوري يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية

10:26 GMT 03.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية.
وأضاف الصحاف أن المقداد سيبدأ برنامج زيارته، غدا الأحد.
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وأشار إلى أن الزيارة تتضمن لقاء الوزير السوري بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح الصحاف أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
كما سيناقش الوزيران أيضا "سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".
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