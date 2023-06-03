https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-البريطاني-المخزون-العسكري-المخصص-لأوكرانيا-على-وشك-النفاذ-1077705779.html

وزير الدفاع البريطاني: المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ"

وزير الدفاع البريطاني: المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ"

وزير الدفاع البريطاني يؤكد أن المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ"، الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع إرهابية في كردستان العراق، قوات الدعم... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T13:40+0000

2023-06-03T13:40+0000

2023-06-03T13:40+0000

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وزير الدفاع البريطاني: المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ".. الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع في كردستان العراق وزير الدفاع البريطاني: المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ".. الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع في كردستان العراق

.وزير الدفاع البريطاني يؤكد أن المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ"أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس الجمعة، أن مخزون المعدات العسكرية التي يمكن للغرب نقلها إلى أوكرانيا آخذ في النفاد.وأضاف في لقاء صحفي إلى أنه "مع استمرار الصراع، تواصل الدول الغربية تقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون الضغط على كييف لبدء مفاوضات مع روسيا".لكنه قال إنهم "أدركوا حقيقة أن (المعدات العسكرية التي يمكن نقلها) بدأت تنفد".وتابع أن المملكة المتحدة ودول أخرى قد يضطروا إلى شراء أسلحة أكثر مما توفره من الاحتياطي الوطني (العسكري). إلى ذلك، قال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن أبواب كييف للتفاوض مع موسكو "موصدة بإحكام".ولفت إلى أن لهذا التصريح دلالة على عدم قدرة كييف على الاستمرار إلى ما لا نهاية في الصراع، لأن طاقاتها وقدراتها الحربية – مهما تم تقديم دعم لها من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة- لن تستطيع الصمود.الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع إرهابية في كردستان العراقذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني، قام بقصف مقرات الفصائل الإرهابية المعارضة لنظام الحكم في طهران، والمستقرة في إقليم كردستان العراق.وكان الحرس الثوري الإيراني، هدد الشهر الماضي، "الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إن لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.وأوضح أن القصف الإيراني لم يكن واسعا أو عنيفا، مشيرا إلى أنه كان إشارة من الجانب الإيراني إلى حكومتي بغداد وأربيل بأن طهران جادة في إنهاء تواجد المعارضة الكردية الإيرانية على أرض إقليم كردستان.قوات الدعم السريع تحمل الجيش السوداني مسؤولية تعليق مفاوضات جدةحملت قوات الدعم السريع، أمس الجمعة، الجيش السوداني مسؤولية تعليق مفاوضات جدة، التي ترعاها ‏المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتهدف إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد نزاع ‏مستمر منذ قرابة الشهرين.‏وأضافت في بيان أنه " تأكد لهم أن الجيش السوداني من خلال تعليق مشاركتهم في التفاوض سعى إلى تفخيخ المباحثات بشروط تعجيزية مسبقة من أجل إفشال عملية التفاوض".وأشار أن هذا "هدف خطط له وفد الانقلابيين منذ اليوم الأول، رغبة منهم في تأجيج نار الفتنة وتوسيع دائرة الحرب"، بحسب البيان.إلى ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان لمدة 6 أشهر، مدينًا بشدة الهجمات على المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.وأوضح أن تعليق التفاوض جاء نتيجة رفض الدعم السريع الالتزام بالهدن، والخروج من المستشفيات والأعيان المدنية، ولكن مع بدء الهدنة تحتل قوات الدعم السريع مستشفيات جديدة منازل تابعة لمواطنين، على حد قوله.لقاء مرتقب بين عقيلة صالح والمشري لبحث العملية الانتخابية في ليبياأفادت مصادر برلمانية، بأن لقاءا مرتقبا سيجمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح قريبا.وأضافت المصادر أن الطرفان سيبحثان ما اتفقت عليه اللجنة المعنية بإعداد القوانين وبحث الخارطة الزمنية وتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم عرض الأمر على المجلسين لاتخاذ الخطوات اللازمة.إلى ذلك، قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية 2023، متعلق بإنجاز لجنة 6+6 البرلمانية المشتركة قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو/حزيران الحالي.وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، إن "مفوضية الانتخابات حاليا في أعلى مستويات جاهزيتها، مشيرا إلى أنه ينقص فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية".وأضاف أن "الانقسام مازال مستمر داخل مؤسسات الدولة الليبية وخاصةً داخل المؤسسة العسكرية، بالتالي مسألة الانتخابات هى استهلاك إعلامي ليس أكثر".وأوضح أنه "على الرغم من أن الأطراف الدولية مازالت تؤكد على دعمها لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام، لكنه قال إن هذا الملف يبقى معقد وشائك جداً في ظل هذا الانقسام الحاصل، كما أن القاعدة الدستورية بها خلاف".اقتصاديا... الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون رفع سقف الدين اليومقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيوقع على مشروع قانون رفع سقف الدين، اليوم السبت، وذلك حتى تتجنب الحكومة الأمريكية التقصير في الوفاء بالتزاماتها المالية التي كانت ستحدث بخلاف ذلك في 5 يونيو/حزيران.وأعرب بايدن "عن شكره لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير هذا الاتفاق الذي سيوقعه اليوم ليصبح قانونا".وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر صباح أمس الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.وأضاف أن "مشروع قانون رفع سقف الدين الأمريكي قد يكون نافعاً ولكن لفترة محددة وأشهر معينة"، على حد قوله.

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