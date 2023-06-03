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https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الطاقة-السعودي-يصل-إلى-فيينا-للمشاركة-في-اجتماع-أوبك-1077701778.html
وزير الطاقة السعودي يصل إلى فيينا للمشاركة في اجتماع "أوبك+"
وزير الطاقة السعودي يصل إلى فيينا للمشاركة في اجتماع "أوبك+"
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وصل إلى فيينا، وذلك لحضور اجتماع "أوبك+". 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T12:32+0000
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العالم
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ووعد الأمير عبد العزيز بن سلمان فور وصوله إلى الفندق في معرض الرد على أسئلة الصحفيين أن هناك الكثير من المواضيع والقضايا التي سيتم مناقشها على هامش اجتماع "أوبك+" المرتقب بين دول الأعضاء.ومن المقرر غدا أن تعقد الجلسة الأولى لقمة "أوبك"، حيث ستتم مناقشة وضع سوق النفط بين الدول وكذلك موقفها من عملية خفض الإنتاج.وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من أيار/مايو المقبل، حتى نهاية العام الحالي.ويأتي ذلك، في أكبر خفض للإنتاج، منذ قرار منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك +"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن خفض بمقدار مليوني برميل يوميا؛ واصفة هذه الخطوة، بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.روسيا بدورها، مددت خفضها الطوعي للإنتاج، بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا، حتى نهاية العام.
https://sputnikarabic.ae/20230413/تقرير-دول-أوبك-تفي-بخفض-إنتاج-النفط-في-مارس-في-إطار-صفقة-أوبك--بنسبة-182-1075874187.html
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وزير الطاقة السعودي يصل إلى فيينا للمشاركة في اجتماع "أوبك+"

12:32 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 03.06.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وصل إلى فيينا، وذلك لحضور اجتماع "أوبك+".
ووعد الأمير عبد العزيز بن سلمان فور وصوله إلى الفندق في معرض الرد على أسئلة الصحفيين أن هناك الكثير من المواضيع والقضايا التي سيتم مناقشها على هامش اجتماع "أوبك+" المرتقب بين دول الأعضاء.
ومن المقرر غدا أن تعقد الجلسة الأولى لقمة "أوبك"، حيث ستتم مناقشة وضع سوق النفط بين الدول وكذلك موقفها من عملية خفض الإنتاج.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
تقرير: دول "أوبك" تفي بخفض إنتاج النفط في مارس في إطار صفقة "أوبك +" بنسبة 182%
13 أبريل, 13:25 GMT
وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من أيار/مايو المقبل، حتى نهاية العام الحالي.
ويأتي ذلك، في أكبر خفض للإنتاج، منذ قرار منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك +"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن خفض بمقدار مليوني برميل يوميا؛ واصفة هذه الخطوة، بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.
روسيا بدورها، مددت خفضها الطوعي للإنتاج، بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا، حتى نهاية العام.
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