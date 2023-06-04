https://sputnikarabic.ae/20230604/أردوغان-يجري-محادثات-مغلقة-مع-ستولتنبرغ-في-إسطنبول-1077723378.html
أردوغان يجري محادثات مغلقة مع ستولتنبرغ في إسطنبول
أردوغان يجري محادثات مغلقة مع ستولتنبرغ في إسطنبول
ذكرت صحيفة تركية، أن المفاوضات بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، جرت في اسطنبول، وتم عقدها خلف أبواب مغلقة. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T12:36+0000
2023-06-04T12:36+0000
2023-06-04T12:36+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وأشارت صحيفة "ستار" إلى أن لقاء أردوغان مع ستولتنبرغ جرى في قصر دولما بهتشة في إسطنبول.وصل الأمين العام لحلف "الناتو" إلى تركيا، يوم السبت، لحضور حفل تنصيب أردوغان، الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وتأتي زيارة ستولتنبرغ في وقت يتزايد فيه الضغط على أردوغان لوقف عرقلة انضمام السويد إلى الحلف.وقال أمين عام حلف الناتو، يوم الخميس، إنه سيزور تركيا للمطالبة بانضمام السويد حتى "تصبح عضواً في الحلف بأسرع وقت ممكن".يذكر أنه في 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يشكل-حكومة-جديدة-مستبعدا-وزراء-الداخلية-والخارجية-والدفاع-السابقين--عاجل-1077711727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يجري محادثات مغلقة مع ستولتنبرغ في إسطنبول
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ذكرت صحيفة تركية، أن المفاوضات بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، جرت في اسطنبول، وتم عقدها خلف أبواب مغلقة.
وأشارت صحيفة "ستار" إلى أن لقاء أردوغان مع ستولتنبرغ جرى في قصر دولما بهتشة في إسطنبول.
وصل الأمين العام لحلف "الناتو" إلى تركيا، يوم السبت، لحضور حفل تنصيب أردوغان، الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وتأتي زيارة ستولتنبرغ
في وقت يتزايد فيه الضغط على أردوغان لوقف عرقلة انضمام السويد إلى الحلف.
وقال أمين عام حلف الناتو، يوم الخميس، إنه سيزور تركيا للمطالبة بانضمام السويد حتى "تصبح عضواً في الحلف بأسرع وقت ممكن".
يذكر أنه في 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.
وتطالب تركيا السويد
بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.