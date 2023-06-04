https://sputnikarabic.ae/20230604/أوشاكوف-مستوى-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-يبعث-على-التفاؤل-1077721231.html
أوشاكوف: مستوى العلاقات الروسية الأمريكية لا يبعث على التفاؤل
أوشاكوف: مستوى العلاقات الروسية الأمريكية لا يبعث على التفاؤل
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن عدم الوضوح يخيم على العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن مستواها الحالي لا يبعث على التفاؤل. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T10:57+0000
2023-06-04T10:57+0000
2023-06-04T10:57+0000
روسيا
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وقال أوشاكوف في حديث لقناة "روسيا 1": "لا يوجد ضوء واضح في العلاقات الروسية الأمريكية لا تبعث على التفاؤل".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أن الولايات المتحدة ليست عدواً للروس، ولا تستهدف الإطاحة بالحكومة في روسيا.وقال بلينكين، خلال كلمة ألقاها في مبنى بلدية هلسنكي الجمعة الماضية، "إننا لا نهدف إلى الإطاحة بحكومة روسيا، ولم يكن لدينا مثل هذا الهدف أبدا وعلى الروس أن يقرروا ما سيكون شكل مستقبلهم، بأنفسهم".وبالإضافة إلى ذلك، وجه وزير الخارجية الأمريكي، نداءً إلى مواطني روسيا، معلنا من خلاله أن الولايات المتحدة، ليست عدواً الروس.وأضاف: "الولايات المتحدة ليست عدوكم بعد النهاية السلمية للحرب الباردة، كان لدينا أمل في أن يكون لروسيا مستقبل مشرق وحر، ومنفتح على الاندماج مع العالم بأسره. عملنا على مدار أكثر من 30 عامًا، على إقامة علاقة مستقرة مع موسكو؛ لأننا كنا على يقين من أن روسيا الحرة والمزدهرة في مصلحة العالم بأسره".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو، على خلفية تزويد أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.وأكد لافروف تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر، في النزاع بأوكرانيا، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تسعى-للإطاحة-بالحكومة-الروسية-وليست-عدوا-لها-1077671119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أوشاكوف: مستوى العلاقات الروسية الأمريكية لا يبعث على التفاؤل
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أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن عدم الوضوح يخيم على العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن مستواها الحالي لا يبعث على التفاؤل.
وقال أوشاكوف في حديث لقناة "روسيا 1": "لا يوجد ضوء واضح في العلاقات الروسية الأمريكية لا تبعث على التفاؤل".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أن الولايات المتحدة ليست عدواً للروس، ولا تستهدف الإطاحة بالحكومة في روسيا.
وقال بلينكين، خلال كلمة ألقاها في مبنى بلدية هلسنكي الجمعة الماضية، "إننا لا نهدف إلى الإطاحة بحكومة روسيا، ولم يكن لدينا مثل هذا الهدف أبدا وعلى الروس أن يقرروا ما سيكون شكل مستقبلهم، بأنفسهم".
وبالإضافة إلى ذلك، وجه وزير الخارجية الأمريكي، نداءً إلى مواطني روسيا، معلنا من خلاله أن الولايات المتحدة، ليست عدواً الروس.
وأضاف: "الولايات المتحدة ليست عدوكم بعد النهاية السلمية للحرب الباردة، كان لدينا أمل في أن يكون لروسيا مستقبل مشرق وحر، ومنفتح على الاندماج مع العالم بأسره. عملنا على مدار أكثر من 30 عامًا، على إقامة علاقة مستقرة مع موسكو؛ لأننا كنا على يقين من أن روسيا الحرة والمزدهرة في مصلحة العالم بأسره".
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو، على خلفية تزويد أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
وأكد لافروف تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر، في النزاع بأوكرانيا، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين.