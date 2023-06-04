https://sputnikarabic.ae/20230604/أول-تعليق-من-ميسي-بعد-مغادرته-باريس-سان-جيرمان-1077715612.html

أول تعليق من ميسي بعد مغادرته باريس سان جيرمان

أول تعليق من ميسي بعد مغادرته باريس سان جيرمان

خرج اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن صمته، بعد رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان، في نهاية ‏الموسم الجاري، وذلك بعد استمرار تعاونه معه لمدة عامين.‏ 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T04:05+0000

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2023-06-04T06:09+0000

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الأخبار

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وقال في تصريح مقتضب لموقع النادي الإلكتروني: "أود أن أشكر النادي ومدينة باريس وأهلها على هذين العامين، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".كما أكد ميسي في مقابلة منفصلة: "أنا سعيد لأنني تمكنت من تمثيل باريس سان جيرمان، لقد استمتعت حقا باللعب في هذا الفريق ومع هؤلاء اللاعبين الجيدين، أريد أن أشكر النادي على تجربة رائعة في باريس".واحتفل نادي باريس سان جيرمان بليونيل ميسي، أمس السبت، عقب آخر مباراة لعبها لصالح الفريق، ضد فريق كليرمون فوت، والتي انتهت بهزيمة مفاجئة لناديه بنتيجة (3-2)، على ملعب بارك دي برينس.وحضر احتفالية وداع ميسي، ناصر الخليفي، رئيس النادي.وقبل انطلاق المباراة، أكد نادي باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي لن يمدد إقامته التي استمرت موسمين في النادي إلى ما بعد هذا الموسم، مما يجعل هذا وداعا أخيرا له.وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في بيان عن رحيل ميسي: "لا يمكن الاستهانة بمساهمته في باريس سان جيرمان ودوري الدرجة الأولى، ونتمنى له وعائلته كل التوفيق في المستقبل".وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، ليفوز به ميسي للمرة الثانية على التوالي.وكانت وكالة "فرانس برس" قالت عبر "تويتر"، إن "صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي أصبحت صفقة محسومة"، مؤكدة أن "المفاوضات انتهت بنجاح وتمت بموجب صفقة "استثنائية وضخمة، وبصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".وعلّق والد ميسي، ووكيل أعماله، على هذه الأنباء ونفى ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي.وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل، عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".

https://sputnikarabic.ae/20230509/والد-ميسي-لا-يوجد-أي-اتفاق-بشأن-انتقاله-إلى-السعودي-1076833918.html

https://sputnikarabic.ae/20230601/مدرب-باريس-سان-جيرمان-يعلن-رسميا-رحيل-ميسي---عاجل-1077643945.html

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ليونيل ميسي, رياضة, العالم, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار