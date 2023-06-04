https://sputnikarabic.ae/20230604/إندونيسيا-تطرح-خطة-لتسوية-النزاع-في-أوكرانيا-تدهور-الأوضاع-الإنسانية-في-السودان-1077727153.html

إندونيسيا تطرح خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.. تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان

إندونيسيا تطرح خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.. تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان

إندونيسيا تطرح خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، وتدهور الأوضاع الإنسانية في السودان واشتباكات عنيفة في الخرطوم... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T13:32+0000

2023-06-04T13:32+0000

2023-06-04T13:32+0000

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إندونيسيا تطرح خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.. تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان واشتباكات عنيفة في الخرطوم إندونيسيا تطرح خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.. تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان واشتباكات عنيفة في الخرطوم

وزيرا الدفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفيا ملابسات الحادث الحدودي، وأردوغان يعلن عن الشروع في كتابة دستور جديد بدلا من الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري، وموجة كبيرة من إبرام الاتفاقيات لمقاومة "دولرة" المعاملات ومساع لتبادل الصادرات بالعملات المحلية.إندونيسيا تطرح خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاحاقترح وزير دفاع إندونيسيا برابوو سوبيانتو، خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.وفي مبادرته التي طرحها خلال مؤتمر للأمن في سنغافورة، ذكر الوزير أن البند الأول من الخطة الإندونيسية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار من كلا الجانبين، بعد ذلك ينسحب كل جانب مسافة 15 كيلومترا عن مواقعه الحالية لإنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح، مع ضرورة نشر قوات حفظ سلام دولية هناك بسرعة.وتدعو الخطة كذلك، إلى تنظيم استفتاء في المناطق المتنازع عليها، بإشراف الأمم المتحدة، من أجل تأكيد موضوعي لإرادة غالبية السكان هناك. وشدد على أن إندونيسيا مستعدة للمشاركة في كل هذه العمليات، بما في ذلك إرسال قواتها العسكرية كجزء من بعثة حفظ السلام الدولية.ومن المعروف أن الكرملين ذكر سابقا، أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتحرك في الاتجاه السلمي، بشرط أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار.وأضاف الديب أن سبب رفض أوروبا لهذه المبادرة هو أن الأوربيين يرغبون في استمرار العمليات العسكرية بهدف إضعاف روسيا، وهو ما تكرر سابقا بالإيعاز لأوكرانيا لرفض أي مبادرة سابقة تهدف لوقف إطلاق النار.تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان واشتباكات عنيفة في الخرطوم والدعم السريع يسيطر على المتحف القوميتتجدد الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط تدهور للوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، وانسداد الأفق السياسي بين طرفي النزاع الجيش وقوات الدعم السريع.وتركزت المعارك بشكل كبير في منطقة أم درمان القديمة بشارعي الــ40 والموردة، حيث شهدت انفجارات عنيفة واستخداما للأسلحة الثقيلة وتبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الطرفين.في الوقت نفسه سيطرت قوات الدعم السريع على المتحف القومي في الخرطوم، وسط مخاوف على سلامة القطع الأثرية المهمة بما في ذلك المومياوات، وسط الحرب الدائرة.وبعد استمرار الاشتباكات والقصف واحتلال المباني المدنية، علقت واشنطن والرياض المحادثات، وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مصالح تجارية لطرفي الصراع. والجمعة دعا مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.وأدت الحرب بالفعل إلى نزوح 1.2 مليون داخليا وفرار 400 ألف آخرين إلى دول مجاورة .وذكر مجذوب "توجد أزمة ومعاناة في ذلك كما أن قوات الدعم السريع متواجدة في عدد من المستشفيات والمناطق الصحية فقد اتخذوها كثكنات عسكرية لذلك المساعدات التي وصلت ميناء ومطار بورتسودان تم توزيعها في الولايات الشرقية والشمالية ودخلت كميات بسيطة جداً إلى ولاية الخرطوم لتعزز فتح الطرق خاصةً الطريق الرابط بين ولايات البحر الأحمر وشرق السودان ومطار الخرطوم، بالتالي هناك تأثير كبير جداً على النواحي الإنسانية نتيجة شدة وعنف الاشتباكات".وزيرا الدفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفيا ملابسات الحادث الحدوديأعلنت القوات المسلحة المصرية، أن وزير الدفاع المصري محمد زكي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، لبحث ملابسات الحادث الذي وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية.وقال بيان الجيش المصري إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قدم العزاء في ضحايا الحادث وتحدث حول التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد قال إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قد قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ثلاثة من جنوده في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، بحسب الإعلام العبري إنه شرطي مصري .وأضاف راغب أن الحادث لن يترتب عليه أي توتر لأن العلاقة بين مصر وإسرائيل علاقة قوية والتنسيق قوي جدا، لافتا إلى أن الانسياق وراء الإعلام ومواقع التواصل هو الذي وضع العملية في إطار آخر حماسي ليس له أي سند من الواقع .أردوغان يعلن عن الشروع في كتابة دستور جديد بدلا من الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكريأدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، وسط حضور عربي بارز لمراسم تنصيبه.وعقب انتهاء مراسم تنصيب الرئيس التركي وأدائه اليمين الدستورية، قال أردوغان إنه سيعزز الديموقراطية بدستور جديد حر ومدني وشامل للتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري".ودعا أردوغان إلى الوحدة، قائلا إنه "يوم الوحدة والتكاتف وترسيخ أخوتنا الممتدة منذ ألف عام .وأعرب الرئيس التركي عن تطلعه إلى "تحلي المعارضة بحس المسؤولية فيما يتعلق بسلامة الديمقراطية التركية وأن تتصالح مع الإرادة الوطنية"، مُضيفا إنه عقب كل انتخابات يمد يده للمعارضة لكنها ترفض المصافحة ، وأعرب عن أمله أن يكون الوضع مختلفا هذه المرة.وأشار عثمان إلى أن حكومة العدالة والتنمية في التشكيل قبل السابق عندما اقترحت ذلك عارضت تلك الأحزاب هذا المقترح بشكل غير مبرر.موجة كبيرة من إبرام الاتفاقيات لمقاومة "دولرة" المعاملات ومساع لتبادل الصادرات بالعملات المحليةتزداد المحاولات العالمية ضد هيمنة الدولار الأمريكي على المعاملات المالية الدولية، حيث أبرمت البرازيل والصين مؤخراً صفقة لتسوية التجارة بينهما بعملاتهما المحلية، في محاولة للتحرر من هيمنة الدولار على الصادرات المتبادلة بينهما.كما وقعت الهند وماليزيا خلال أبريل الماضي اتفاقاً لزيادة استخدام الروبية في التجارة العابرة للحدود ، كما أن فرنسا -الحليفة الدائمة للولايات المتحدة- بدأت في تسوية معاملات تجارية باليوان.وتزداد دوافع قادة العالم في إبرام هذه الاتفاقيات بشكل ملحوظ، إذ يقولون إن العملة الأمريكية تحولت إلى "سلاح اقتصادي"مع استخدامها لفرض أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، ومعاقبة من يعارضونها بهذا السلاح، وهو ما يحدث من خلال سياسة العقوبات أحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة كثيرا ضد الصين وأيضا استخدمتها ضد روسيا.وتوقع ناصرالدين أن يحدث فيها تغير عالمي كبير على المستوى الاقتصادي، وعلى سبيل المثال بدأت تتجه السعودية الآن لبناء علاقات قوية جداً مع الشرق وخاصةً مع الصين لبيع النفط بعملة اليوان الصيني وكذلك الإمارات تتجه لنفس الواقع.وأشار ناصر الى أن إيران وروسيا والكثير من الدول اليوم تتجه لذلك وبدأت تتعاطى في اتفاقيات ثنائية خارج إطار الدولار وبالتالي من المتوقع أن السنوات الست القادمة ستكون سنوات لدخول اليوان كعملة عالمية وخروجه من الحدود الصينية ليفرض نفسه كواقع أساسي في منظمة التجارة العالمية مع العلم بأن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن الناتج المحلي الصيني سيكون الناتج الأكبر عالمياً في ظل ما يواجهه الدولار اليوم من ديون وأزمات مالية".

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