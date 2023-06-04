https://sputnikarabic.ae/20230604/استئناف-حركة-الملاحة-في-قناة-السويس-بعد-تعرض-ناقلة-نفط-لعطل-مفاجئ-1077718903.html
استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعرض ناقلة نفط لعطل مفاجئ
استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعرض ناقلة نفط لعطل مفاجئ
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، استئناف حركة الملاحة بشكل كامل في المجرى الملاحي، بعد نجاح جهود قطر ناقلة نفط تعرضت لعطل لمفاجئ أثناء عبورها... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T09:03+0000
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وقالت الهيئة في بيان، إن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول (SEAVIGOUR)".وأضاف البيان أنه تم قطر ناقلة النفط من مكانها بالكيلو 12 إلى الكيلو 17 داخل المجرى الملاحي، حيث من المقرر أن تستأنف السفينة عبورها في القناة بعد الانتهاء من إصلاحها.ووفقا للبيان، يبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274 مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 82 ألف طن.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، الدفع بثلاث قاطرات لقطر ناقلة نفط تعطلت خلال عبورها قناة السويس.وأضاف أن الناقلة كانت "قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين".كما أكد ربيع على أن الهيئة تتعامل مع أي طارئ، وتتخذ قرارات سريعة "تضمن سلامة الحركة الملاحية في قناة السويس".
https://sputnikarabic.ae/20230604/مصر-تدفع-بـ3-قاطرات-لسحب-ناقلة-نفط-بعد-تعطلها-في-قناة-السويس---عاجل-1077716253.html
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استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعرض ناقلة نفط لعطل مفاجئ
09:03 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 09:11 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، استئناف حركة الملاحة بشكل كامل في المجرى الملاحي، بعد نجاح جهود قطر ناقلة نفط تعرضت لعطل لمفاجئ أثناء عبورها المجرى الملاحي.
وقالت الهيئة في بيان، إن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني
في ماكينات ناقلة البترول (SEAVIGOUR)".
وأضاف البيان أنه تم قطر ناقلة النفط من مكانها بالكيلو 12 إلى الكيلو 17 داخل المجرى الملاحي، حيث من المقرر أن تستأنف السفينة عبورها في القناة بعد الانتهاء من إصلاحها.
ووفقا للبيان، يبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274 مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 82 ألف طن.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، الدفع بثلاث قاطرات لقطر ناقلة نفط تعطلت خلال عبورها قناة السويس.
كما أكد ربيع على أن الهيئة تتعامل مع أي طارئ، وتتخذ قرارات سريعة "تضمن سلامة الحركة الملاحية في قناة السويس
".