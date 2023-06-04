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https://sputnikarabic.ae/20230604/البنتاغون-يحذر-من-تصاعد-التوتر-بعد-حوادث-بين-القوات-الأمريكية-والصينية-1077714703.html
البنتاغون يحذر من تصاعد التوتر بعد حوادث بين القوات الأمريكية والصينية
البنتاغون يحذر من تصاعد التوتر بعد حوادث بين القوات الأمريكية والصينية
نددت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، بالتصرفات "الخطرة بشكل متزايد" للجيش الصيني في آسيا، بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T04:47+0000
2023-06-04T05:11+0000
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وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر الذي يرافق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني بسنغافورة اليوم الأحد، "ما زلنا نشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة، بما في ذلك (ما حصل) في الأيام الأخيرة".على جانب آخر، أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في ذات المؤتمر، أن "هناك تجدداً في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية"، وأشار إلى أن "بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتزيد من سباق التسلح في المنطقة".وأضاف شانغفو، أن "بعض الدول تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، وأكد أن "يجب على الدول أن ترسخ علاقات متبادلة من الاحترام، بدلاً من السعي لتحقيق الهيمنة".
https://sputnikarabic.ae/20230604/وزير-الدفاع-الصيني-يحذر-من-تجدد-عقلية-الحرب-الباردة-وتصاعد-المخاطر-الأمنية-1077714601.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الصين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الصين, العالم

البنتاغون يحذر من تصاعد التوتر بعد حوادث بين القوات الأمريكية والصينية

04:47 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 04.06.2023)
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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نددت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، بالتصرفات "الخطرة بشكل متزايد" للجيش الصيني في آسيا، بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر الذي يرافق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني بسنغافورة اليوم الأحد، "ما زلنا نشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة، بما في ذلك (ما حصل) في الأيام الأخيرة".
على جانب آخر، أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، في ذات المؤتمر، أن "هناك تجدداً في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية"، وأشار إلى أن "بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتزيد من سباق التسلح في المنطقة".
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وزير الدفاع الصيني يحذر من تجدد عقلية الحرب الباردة وتصاعد المخاطر الأمنية
04:00 GMT
وأضاف شانغفو، أن "بعض الدول تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، وأكد أن "يجب على الدول أن ترسخ علاقات متبادلة من الاحترام، بدلاً من السعي لتحقيق الهيمنة".
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