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https://sputnikarabic.ae/20230604/الجيش-السوداني-ينفي-سيطرة-قوات-الدعم-السريع-على-مدينة-كتم-بولاية-شمال-دارفور-1077721569.html
الجيش السوداني ينفي سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة كتم بولاية شمال دارفور
الجيش السوداني ينفي سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة كتم بولاية شمال دارفور
نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، مزاعم قوات الدعم السريع، بشأن تمكنها من السيطرة على مدينة كتم، الواقعة في ولاية شمال دارفور. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T11:17+0000
2023-06-04T11:17+0000
قوات الدعم السريع السودانية
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وأكدت القوات المسلحة السودانية، في بيان رسمي، أنه "لا صحة" لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي قوات الدعم السريع.وكانت قوات الدعم السريع أعلنت، اليوم الأحد، إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة بحري بالعاصمة السوداني الخرطوم.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أن وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات.وذكرت في بيان، أن كل من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.كان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230604/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-طائرة-حربية-من-طراز-ميغ-تابعة-للجيش-السوداني-في-الخرطوم-1077718102.html
https://sputnikarabic.ae/20230530/البرهان-الجيش-السوداني-سيضطر-لاستخدام-قوته-المميتة-إذا-لم-تنصاع-قوات-الدعم-السريع-1077586016.html
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قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني ينفي سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة كتم بولاية شمال دارفور

11:17 GMT 04.06.2023
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMIDأفراد من الجيش السوداني
أفراد من الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
أفراد من الجيش السوداني
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMID
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نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، مزاعم قوات الدعم السريع، بشأن تمكنها من السيطرة على مدينة كتم، الواقعة في ولاية شمال دارفور.
وأكدت القوات المسلحة السودانية، في بيان رسمي، أنه "لا صحة" لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي قوات الدعم السريع.
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت، اليوم الأحد، إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة بحري بالعاصمة السوداني الخرطوم.
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في الخرطوم
09:16 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أن وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات.
وذكرت في بيان، أن كل من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.
كان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
البرهان: الجيش السوداني سيضطر لاستخدام "قوته المميتة" إذا لم تنصع قوات الدعم السريع
30 مايو, 13:41 GMT
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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