https://sputnikarabic.ae/20230604/الجيش-العراقي-يقتل-12-من-عناصر-داعش-في-ضربات-جوية-شمالي-البلاد-1077732165.html
الجيش العراقي يقتل 12 من عناصر "داعش" في ضربات جوية شمالي البلاد
الجيش العراقي يقتل 12 من عناصر "داعش" في ضربات جوية شمالي البلاد
أصدر جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه تنفيذ ضربات جوية ناجحة أدت إلى مقتل 12 من عناصر تنظيم "داعش" في محافظتي ديالى وكركوك شمالي... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T15:12+0000
2023-06-04T15:12+0000
2023-06-04T15:12+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الاستخبارات العسكرية العراقية قولها إن العملية نفذت وفقا لمعلومات ومتابعة استخبارية دقيقة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة.وأوضح البيان أن مقتل عناصر التنظيم الإرهابي جاء بفضل ضربات جوية ناجحة استهدفت جبال وبحيرة حمرين في قاطع عمليات ديالى وفي وادي الشاي ضمن قطاع قيادة عمليات المقر المتقدم كركوك.في السياق ذاته، نجحت القوات العراقية في إلقاء القبض على عنصر إرهابي كان يعمل في الإعلام المركزي لـ"داعش" في محافظة الأنبار، وأكد البيان أن مديرية الاستخبارات العسكرية "مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية أينما وجدوا، وستعمل على إنهاء تواجدها على أرض وادي الرافدين".وأعلن الجيش العراقي، يوم الجمعة الماضي، القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، في ضربة جوية في محافظة ديالى شرقي العراق.وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن الضربة الجوية تم تنفيذها بالاستعانة بمقاتلات "إف-16"، في حمرين ضمن عمليات ديالى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت إلى أن الضربة الجوية "أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، وتدمير أوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية".يذكر أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230513/السوداني-بعد-دحر-داعش-العراقيوان-قادرون-على-الانتصار-في-ميدان-الإعمار-1077001458.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
الجيش العراقي يقتل 12 من عناصر "داعش" في ضربات جوية شمالي البلاد
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أصدر جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه تنفيذ ضربات جوية ناجحة أدت إلى مقتل 12 من عناصر تنظيم "داعش" في محافظتي ديالى وكركوك شمالي البلاد.
ونقلت صحيفة
"الشرق الأوسط" عن الاستخبارات العسكرية العراقية قولها إن العملية نفذت وفقا لمعلومات ومتابعة استخبارية دقيقة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة.
وأوضح البيان أن مقتل عناصر التنظيم الإرهابي جاء بفضل ضربات جوية ناجحة
استهدفت جبال وبحيرة حمرين في قاطع عمليات ديالى وفي وادي الشاي ضمن قطاع قيادة عمليات المقر المتقدم كركوك.
في السياق ذاته، نجحت القوات العراقية في إلقاء القبض على عنصر إرهابي كان يعمل في الإعلام المركزي لـ"داعش" في محافظة الأنبار، وأكد البيان أن مديرية الاستخبارات العسكرية "مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية أينما وجدوا، وستعمل على إنهاء تواجدها على أرض وادي الرافدين".
وأعلن الجيش العراقي، يوم الجمعة الماضي، القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، في ضربة جوية في محافظة ديالى شرقي العراق.
وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن الضربة الجوية تم تنفيذها بالاستعانة بمقاتلات "إف-16"، في حمرين ضمن عمليات ديالى، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية "واع".
ولفتت إلى أن الضربة الجوية "أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، وتدمير أوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية".
يذكر أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض أنحاء البلاد.