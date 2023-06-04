https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخين-ستورم-شادو-و21-مسيرة-أوكرانية-1077722236.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T11:48+0000
2023-06-04T11:48+0000
2023-06-04T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "ستورم شادو"، وصاروخين تكتيكيين من طراز "توشكا أو" و14 صاروخا من طراز "هيمارس".وأضاف البيان أنه تم ضرب نقاط مراقبة القوات الأوكرانية في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة سومي.ونوّه البيان إلى أن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة خلال هجوم ليلي، ضد أهداف معادية تقع في عدة مطارات عسكرية أوكرانية، استخدمت فيه أسلحة جوية بعيدة المدى دقيقة التوجيه .وأكد أنه تم تحقيق الهدف من الضربات، حيث تم إصابة مراكز القيادة، ونقاط الرادار، ومعدات الطيران الأوكرانية، وكذلك منشآت تخزين بالأسلحة والذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الروسية-توجه-ضربات-دقيقة-ضد-أهداف-معادية-في-عدة-مطارات-عسكرية-أوكرانية-1077722126.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية
11:48 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "ستورم شادو"، وصاروخين تكتيكيين من طراز "توشكا أو" و14 صاروخا من طراز "هيمارس".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 21 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق فروبوفكا، لوزوفسكي، كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأورلينسكوي ومالي كريمنشيك، وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف، ونوفايا كاخوفكا، وليوبيموفكا، وأندريفكا في مقاطعة خيرسون، ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك فوق البحر الأسود.
وأضاف البيان أنه تم ضرب نقاط مراقبة القوات الأوكرانية في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة سومي.
وأشار البيان إلى أنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة لكتائب لواء الدفاع الإقليمي 102 واللواء الميكانيكي 24 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بولتافا في مقاطعة زابوروجيه، ودزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونوّه البيان إلى أن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة خلال هجوم ليلي، ضد أهداف معادية تقع في عدة مطارات عسكرية أوكرانية، استخدمت فيه أسلحة جوية بعيدة المدى دقيقة التوجيه .
وأكد أنه تم تحقيق الهدف من الضربات، حيث تم إصابة مراكز القيادة، ونقاط الرادار، ومعدات الطيران الأوكرانية، وكذلك منشآت تخزين بالأسلحة والذخيرة.