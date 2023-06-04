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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخين-ستورم-شادو-و21-مسيرة-أوكرانية-1077722236.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T11:48+0000
2023-06-04T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "ستورم شادو"، وصاروخين تكتيكيين من طراز "توشكا أو" و14 صاروخا من طراز "هيمارس".وأضاف البيان أنه تم ضرب نقاط مراقبة القوات الأوكرانية في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة سومي.ونوّه البيان إلى أن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة خلال هجوم ليلي، ضد أهداف معادية تقع في عدة مطارات عسكرية أوكرانية، استخدمت فيه أسلحة جوية بعيدة المدى دقيقة التوجيه .وأكد أنه تم تحقيق الهدف من الضربات، حيث تم إصابة مراكز القيادة، ونقاط الرادار، ومعدات الطيران الأوكرانية، وكذلك منشآت تخزين بالأسلحة والذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الروسية-توجه-ضربات-دقيقة-ضد-أهداف-معادية-في-عدة-مطارات-عسكرية-أوكرانية-1077722126.html
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الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية

11:48 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 04.06.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ باليستي ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "ستورم شادو"، وصاروخين تكتيكيين من طراز "توشكا أو" و14 صاروخا من طراز "هيمارس".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 21 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق فروبوفكا، لوزوفسكي، كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأورلينسكوي ومالي كريمنشيك، وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف، ونوفايا كاخوفكا، وليوبيموفكا، وأندريفكا في مقاطعة خيرسون، ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك فوق البحر الأسود.

وأضاف البيان أنه تم ضرب نقاط مراقبة القوات الأوكرانية في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة سومي.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
الدفاع الروسية توجه ضربات دقيقة ضد أهداف معادية في عدة مطارات عسكرية أوكرانية
11:48 GMT

وأشار البيان إلى أنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة لكتائب لواء الدفاع الإقليمي 102 واللواء الميكانيكي 24 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بولتافا في مقاطعة زابوروجيه، ودزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونوّه البيان إلى أن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة خلال هجوم ليلي، ضد أهداف معادية تقع في عدة مطارات عسكرية أوكرانية، استخدمت فيه أسلحة جوية بعيدة المدى دقيقة التوجيه .
وأكد أنه تم تحقيق الهدف من الضربات، حيث تم إصابة مراكز القيادة، ونقاط الرادار، ومعدات الطيران الأوكرانية، وكذلك منشآت تخزين بالأسلحة والذخيرة.
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