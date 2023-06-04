https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخين-ستورم-شادو-و21-مسيرة-أوكرانية-1077722236.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية. 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T11:48+0000

2023-06-04T11:48+0000

2023-06-04T12:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "ستورم شادو"، وصاروخين تكتيكيين من طراز "توشكا أو" و14 صاروخا من طراز "هيمارس".وأضاف البيان أنه تم ضرب نقاط مراقبة القوات الأوكرانية في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة سومي.ونوّه البيان إلى أن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة خلال هجوم ليلي، ضد أهداف معادية تقع في عدة مطارات عسكرية أوكرانية، استخدمت فيه أسلحة جوية بعيدة المدى دقيقة التوجيه .وأكد أنه تم تحقيق الهدف من الضربات، حيث تم إصابة مراكز القيادة، ونقاط الرادار، ومعدات الطيران الأوكرانية، وكذلك منشآت تخزين بالأسلحة والذخيرة.

https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الروسية-توجه-ضربات-دقيقة-ضد-أهداف-معادية-في-عدة-مطارات-عسكرية-أوكرانية-1077722126.html

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