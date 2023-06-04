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الدفاع: القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا واسع النطاق وتحيد عشرات الدبابات والجنود
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-واسع-النطاق-وتحيد-عشرات-الدبابات-والجنود--عاجل-1077742134.html
الدفاع: القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا واسع النطاق وتحيد عشرات الدبابات والجنود
الدفاع: القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا واسع النطاق وتحيد عشرات الدبابات والجنود
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللفتنانت جنرال إيغور كوناشينكوف، ليل الأحد/الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق في خمسة قطاعات... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T22:29+0000
2023-06-04T22:55+0000
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كوناشينكوف، "في صباح يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، شن العدو هجوما واسع النطاق في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك من خلال إدخال اللواءين الميكانيكيين 23 و31 من قوات الاحتياط الأوكرانية بدعم من الوحدات والفرق العسكرية الأخرى إلى المعركة".وأضاف كوناشينكوف أن "العدو فشل في تحقيق المهام".ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن هدف العدو كان اختراق دفاعاتنا من القطاع الأكثر ضعفًا (حسب رأي القوات الأوكرانية) من الجبهة. ولكنه فشل في تحقيق مراده.وكشف كوناشينكوف أنه نتيجة الأعمال التي تمت بمهارة وكفء للمجموعة الشرقية من القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال مشاة و21 عربة قتال مصفحة.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن قائد المجموعة الموحدة للقوات، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، غيراسيموف، خلال هذه الفترة كان في أحد مواقع القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه.
https://sputnikarabic.ae/20230604/براجمات-الصواريخ-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقتين-في-دونيتسك-1077742036.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع: القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا واسع النطاق وتحيد عشرات الدبابات والجنود

22:29 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 22:55 GMT 04.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللفتنانت جنرال إيغور كوناشينكوف، ليل الأحد/الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق في خمسة قطاعات من اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال كوناشينكوف، "في صباح يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، شن العدو هجوما واسع النطاق في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك من خلال إدخال اللواءين الميكانيكيين 23 و31 من قوات الاحتياط الأوكرانية بدعم من الوحدات والفرق العسكرية الأخرى إلى المعركة".
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية التي شاركت في الهجوم كانت ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات من أجل اختراق خطوط الدفاع للقوات المسلحة الروسية.
وأضاف كوناشينكوف أن "العدو فشل في تحقيق المهام".
ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن هدف العدو كان اختراق دفاعاتنا من القطاع الأكثر ضعفًا (حسب رأي القوات الأوكرانية) من الجبهة. ولكنه فشل في تحقيق مراده.
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21:31 GMT
وكشف كوناشينكوف أنه نتيجة الأعمال التي تمت بمهارة وكفء للمجموعة الشرقية من القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال مشاة و21 عربة قتال مصفحة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن قائد المجموعة الموحدة للقوات، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، غيراسيموف، خلال هذه الفترة كان في أحد مواقع القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه.
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