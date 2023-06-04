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https://sputnikarabic.ae/20230604/الرئيس-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-فلسطين-1077733021.html
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة فلسطين
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة فلسطين
تلقى رئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية جديدة لزيارة الأراضي الفلسطينية، نقلها السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T15:51+0000
2023-06-04T15:51+0000
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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن بيان للرئاسة العراقية، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر بغداد، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، وبحث معه العلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.وأكد البيان الرئاسي العراقي أن أحمد عقل نقل تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وهو ما حدا بالأخير أن يحمّل السفير تحياته وتقديره إلى الرئيس الفلسطيني".وناقش الرئيس العراقي مع السفير الفلسطيني لدى بغداد، تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.وشدد الرئيس العراقي على إيلاء بلاده الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية ودعمها في كافة المحافل الدولية بهدف نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.من ناحيته، أعرب السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل، عن شكره للرئيس العراقي لاهتمامه ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى حرص ورغبة فلسطين، حكومة وشعبا، على توطيد علاقات التعاون الأخوية مع العراق وشعبه.وجدد أحمد عقل الدعوة للرئيس العراقي إلى زيارة الأراضي الفلسطينية، منوها بـ"أهمية دور العراق في تبني تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20230426/وزير-الداخلية-العراقي-شعبنا-بأطيافه-داعم-للقضية-الفلسطينية-1076340391.html
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أخبار فلسطين اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة فلسطين

15:51 GMT 04.06.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNAN
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تلقى رئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية جديدة لزيارة الأراضي الفلسطينية، نقلها السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل.
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن بيان للرئاسة العراقية، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر بغداد، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، وبحث معه العلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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26 أبريل, 19:23 GMT
وأكد البيان الرئاسي العراقي أن أحمد عقل نقل تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وهو ما حدا بالأخير أن يحمّل السفير تحياته وتقديره إلى الرئيس الفلسطيني".
وناقش الرئيس العراقي مع السفير الفلسطيني لدى بغداد، تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.
وشدد الرئيس العراقي على إيلاء بلاده الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية ودعمها في كافة المحافل الدولية بهدف نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.
من ناحيته، أعرب السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل، عن شكره للرئيس العراقي لاهتمامه ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى حرص ورغبة فلسطين، حكومة وشعبا، على توطيد علاقات التعاون الأخوية مع العراق وشعبه.
وجدد أحمد عقل الدعوة للرئيس العراقي إلى زيارة الأراضي الفلسطينية، منوها بـ"أهمية دور العراق في تبني تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية".
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